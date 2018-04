La comunitat xinesa cada cop amplia més l'oferta comercial a Manresa

Els xinesos ja no només serveixen rollitos de primavera als restaurants amb menús típics del seu país. Ara també fan tapes de patates braves a bars de tota la vida. A Manresa, els darrers anys s'han obert establiments que aparentment no tenen res de xinès, però un cop els clients hi entren, es troben que les persones que hi treballen tenen rostre asiàtic. La comunitat xinesa, molt atenta a les oportunitats de negoci per fer inversions segures, ha saltat dels basars i restaurants orientals als bars catalans i a les botigues de roba de sempre.

Un exemple d'aquests nous negocis regentats per xinesos és la botiga de roba que regenten Liqin Zhao i Fang Dan Chen al passeig de Pere III, a tocar de la Bonavista. Expliquen que «és important obrir un negoci amb perspectiva de futur per tenir la feina assegurada», i que per aquest motiu van obrir aquest tipus de botiga. Ja hi havia molts basars, i el típic establiment de roba els va semblar una bona opció. «És una ciutat mitjana, amb ciutadans molt agradables, i aquí vèiem que teníem oportunitats per tirar endavant el nostre establiment. A més, el negoci de la roba no és complicat i no fa falta tenir un nivell molt elevat en l'idioma del país per atendre els clients», explica la parella xinesa, que fa 12 anys que va arribar a Manresa provinent de la província de Zhejiang.

«S'adapten al mercat. Quan veuen que hi ha una línia de negoci saturat en una zona geogràfica concreta, salten a una altra. Per aquest motiu en els darrers anys obren altres tipus de negocis. Ja han explotat massa els basars i els restaurants xinesos. Poden aprofitar bars que es traspassen, o obrir negocis de roba, perquè els sembla una inversió més o menys segura», explica Josep Vilarmau, coordinador del Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Manresa i coneixedor de les interioritats i les tradicions de les comunitats d'immigrants establertes a la ciutat.

El tècnic d'immigració de l'Ajuntament de Manresa assegura que un dels valors més importants de la comunitat és el treball, i que ho consagren gairebé tot a la feina. «Poden treballar moltes hores, i aquesta diversificació del negoci que ara veiem, regentant bars i botigues de tota la vida, és perquè a més de treballadors són molt bons imitadors i poden oferir un menú idèntic al de qualsevol altre bar», afirma. A part, explica, saben adaptar-se molt bé al mercat, i quan veuen una saturació d'una línia de negoci, canvien i ofereixen un servei diferent. «Tot i que hi ha molta solidaritat entre famílies, que es presten diners per obrir nous establiments, també hi ha molta competitivitat», diu Vilarmau.

Un exemple de l'adaptabilitat dels xinesos en el sector serveis no només el trobem ara, sinó també en els primers anys de la presència de xinesos a Manresa. El 1989 obre el primer restaurant xinès a la capital del Bages, i anys després comencen a proliferar negocis regentats per xinesos. Com que ja hi havia massa restaurants tenint en compte la població de la ciutat, van començar amb els basars. De fet, és un patró similar al d'altres ciutats de Catalunya. «Més tard van començar a aparèixer els restaurants japonesos, que en realitat eren de xinesos que volien obrir una nova línia de negoci, i des de fa uns quants anys veiem membres d'aquesta comunitat al capdavant de negocis de tota la vida, i a Manresa veiem exemples d'aquesta darrera fase», afegeix.



Ajuts de la família

Tot i que també hi ha xinesos que treballen per a empreses gestionades per catalans, la presència d'establiments regentats per membres d'aquesta comunitat denota que tenen un esperit emprenedor. Les famílies, que són extenses, s'ajuden i actuen com a prestador quan els parents volen obrir un negoci. A la vegada, hauran d'ajudar altres membres de la família que vulguin obrir un establiment. El teixit familiar actua com un banc.

Jzanhui Zhao té un establiment de queviures –amb molt productes xinesos– a la carretera de Vic que va obrir fa sis anys, i assegura que no només té com a clients els immigrants originaris del seu país, sinó també manresans de tota la vida. «Avui dia hi ha molta gent que ha anat a la Xina, i la cultura del meu país està de moda. I aquí vénen catalans que, pel que sigui, estan interessats en consumir productes xinesos», explica.

«Després de la crisi, obrir un típic restaurant xinès o un basar no és la millor opció. N'hi ha molts, i per aquest motiu ara n'hi ha que pensen en adquirir bars. Jo tinc aquest establiment perquè al Bages és l'únic establiment que ven menjar xinès», afirma. Jzanhui Zhao és un altre exemple que els xinesos amb ganes d'aixecar la persiana d'un negoci es fixen bé en els tipus d'establiments de la zona per assegurar-se d'oferir un servei o uns productes que puguin tenir sortida.

Zhao Qiu i el seu marit capitanegen des de l'any passat el Merca Xina, on hi ha productes de tot tipus. És un gran basar ubicat als Trullols. «Treballàvem en un restaurant a Alacant, però era un negoci que et lliga molt i vam decidir que havíem de canviar i obrir-ne un altre que ens permetés estar més temps amb els fills». Tot i que hi ha altres basars, van pensar que a Manresa no hi ha la saturació d'altres llocs i que hi havia marge per obrir el negoci.