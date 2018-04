Avui tampoc no va bé l'ascensor públic nou de la plaça Major de Manresa

Els problemes persisteixen al flamant ascensor públic de Manresa instal·lat per superar el desnivell d'11 metres entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major.

Després de les incidències de divendres, el cap de setmana i dilluns les portes continuen donant problemes. Aquest matí ha començat funcionant bé fins que s'ha tornat a observar que hi havia problemes amb les portes i un tècnic l'ha hagut de tornar a revisar i ha hagut d'aturar el seu funcionament.

Cal recordar que el mateix dia de l'estrena, divendres, quan l'alcalde Valentí Junyent, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i els presidents veïnals convidats van fer el primer viatge ja hi va haver problemes. Concretament, quan va arribar a Santa Llúcia no es podien obrir les portes i a base d'insistir amb els botons es van acabar obrint. Al següent viatge, amb altres regidors i veïns, va passar el mateix fins que es va dir que el problema era que no s'havien desbloquejat adequadament les portes de Santa Llúcia.

Dissabte l'ascensor va deixar atrapat a dins un usuari durant 40 minuts. Va caldre la presència dels bombers per treure'l. Diumenge al vespre un altre usuari va avisar que les portes no funcionaven amb normalitat perquè es tancaven i es tornaven a obrir. Davant aquesta situació i per evitar que ningú més quedés atrapat a l'interior, com havia passat el dia abans, es va tancar l'ascensor per precaució. Dilluns al matí continuava tancat amb una cinta de plàstic de l'Ajuntament de Manresa. A 2/4 de 5 de la tarda va tornar a funcionar.

L'explicació que es va donar és que es tractava d'un problema electrònic de desajustament del sistema de programació de la porta del carrer Santa Llúcia que quan l'ascensor anava ple donava error.

Aquest matí, el problema ha reaparegut. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, reconeixia que la posada en funcionament no havia estat la més adequada, per les diverses incidències que s'havienproduït, però recordava que "les màquines s'espatllen".

L'empresa fabricant que n'ha fet la posada en marxa i que l'Ajuntament té contractada per al manteniment de l'ascensor és ORONA GA-LO.