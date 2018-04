El nou ascensor de Manresa no ha funcionat cap dia bé per un problema electrònic

Un problema electrònic de desajustament del sistema de programació de la porta del carrer Santa Llúcia ha estat el culpable, segons l'Ajuntament de Manresa, que el nou ascensor públic de la ciutat hagi donat problemes des de l'entrada en funcionament divendres.

El dia de la presentació les portes no anaven fines però s'obrien. Dissabte no, i un usuari va quedar 40 minuts a l'interior i el van haver de treure els bombers. Diumenge no es va quedar atrapat ningú però les portes no funcionaven amb normalitat perquè es tancaven i es tornaven a obrir. I es va decidir deixar-lo fora de servei per precaució, fins que ahir a 2/4 de 5 de la tarda va tornar a funcionar.

El govern municipal va explicar que el tècnic de l'empresa que n'havia fet la posada en marxa i que l'Ajuntament té contractada per al manteniment de l'ascensor (ORONA GA-LO) havia revisat la maquinària. L'ascensor funcionava bé quan anava buit però donava problemes intermitents quan portava passatgers. Finalment, va tornar a entrar en servei amb l'esperança que no es produeixin nous incidents.

De fet, l'ascensor ja no anava fi quan se'n va fer la presentació pública divendres. Quan l'alcalde, Valentí Junyent, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i els presidents veïnals convidats van fer el primer viatge ja hi va haver problemes. Concretament, quan va arribar a Santa Llúcia no es podien obrir les portes i a base d'insistir amb els botons es van acabar obrint. Al viatge següent, amb altres regidors i veïns, va passar el mateix fins que es va dir que el problema era que no s'havien desbloquejat adequadament les portes de Santa Llúcia.

Les obres per connectar el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major han tingut un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 corresponen a l'ascensor, que ha estat finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova; els 51.648 euros restants han servit per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa, uns diners que provenen d'un fons Feder.