Eric Díaz, de la Joviat, representarà Catalunya al premi europeu de joves cuiners

Eric Díaz, de l´Escola Joviat, amb el guardó, el segon per la dreta Arxiu Particular

Eric Díaz, de l´Escola Joviat, ha obtingut el principal premi de la 32ª edició del Concurs de Cuina Jove de Catalunya amb el seu plat Pollastre a la Manresaneta.

Com a guanyador del concurs, l´Eric Díaz representarà Catalunya a l´European Young Chef Award que tindrà lloc el proper novembre a Galway (Irlanda).

L´Escola Universitària d´Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar ha acollit la 32ª edició del Concurs de Cuina Jove de Catalunya. L´acte s´emmarca dins de la 39ª Jornada Universitària de Gastronomia i és un dels concursos gastronòmics més antics del conjunt d´Espanya, celebrat des de l´any 1987.

El concurs ha comptat amb un total de 9 participants tant del món acadèmic com del professional. Cadascun d´ells ha presentat un plat seguint la temàtica proposada enguany: Innovant la cuina tradicional.

Les propostes culinàries dels concursants han estat valorades per un jurat professional presidit pel xef d´Estrella Michelin Oriol Castro (Disfrutar Barcelona). També n´han format part Rosa Mayordomo, Presidenta de l´Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició; Josep Vilella, gastrònom i membre del grup "5 a Taula" de La Vanguardia; Ramon Serra, president del Consell de Direcció de l´Hotel-Escola de Sant Pol de Mar; José Antonio Donaire, Vicerector de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat de Girona, Diane Dodd, Directora de l´International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) i Fernando Toda, en representació de la revista Saber y Sabor, de Grupo Vilbo.

Durant la jornada, els concursants han presentat i explicat els detalls de les seves creacions, contestant també a les preguntes dels membres del jurat. Un cop exposats els 9 plats, s´ha donat pas a les valoracions a porta tancada i, finalment, a l´entrega de premis.

Oriol Castro (Disfrutar Barcelona) ha volgut iniciar el lliurament de guardons amb un petit discurs en el que ha remarcat la importancia de "ser un bon cuiner però, sobretot, ser bona persona" ja que, diu, al seu restaurant (Disfrutar Barcelona) "les persones sempre són el primer, som un equip humà".

Premi absolut

Els premis s´han distribuït en 5 categories i un total de 4 guardons. El Premi Absolut, atorgat per l´Hotel-Escola de Sant Pol de Mar i entregat per Oriol Castro, President del Jurat, ha estat per Eric Díaz, de l´Escola Joviat. La proposta guanyadora tenia per títol "Pollastre a la manresaneta".

El Premi a la Destresa i millor tècnica d´elaboració ha estat pel plat "Mar i muntanya a la llauna", elaborat per José Cuesta de The One i entregat per la Sra. Rosa Mayordomo, Presidenta de l´Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

Melvin Alvarado, alumne de l´Hotel-Escola Sant Pol de Mar, s´ha endut el Premi a la Imaginació i la Creativitat amb la proposta culinària titulada "Calçot a la brasa amb romesco". Mercè Escrics, Responsable de l´Àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística de la Generalitat de Catalunya, ha entregat el trofeu.

Per últim, el Premi a la Millor Presentació ha estat per a Daniel Martínez, de l´EHTB Barcelona amb el plat "Sèpia a la bruta".

L´acte ha comptat, també, amb la presència de Montserrat Garrido, Alcaldessa de Sant Pol de Mar, que ha clausurat l´entrega de premis felicitant a tots els participants i guanyadors i fent èmfasi en la importància de treballar per innovar i mantenir viva la cuina catalana i tradicional.

Oriol Castro ha posat punt i final al Concurs de Cuina Jove de Catalunya amb una demostració de cuina que ha captivat als participants, alumnes i acompanyants.