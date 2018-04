La Fàbrica Nova de Manresa va vestida de parracs

Després de 8 anys, bona part de les lones que cobreixen el que queda de l'edifici de la Fàbrica Nova de Manresa estan fetes malbé. I, òbviament, el problema no són les lones. Això seria fixar-se en el dit i no cap on apunta. El problema és que el que queda d'un complex emblemàtic, un edifici protegit, es troba en un estat de degradació lamentable. La nau principal de la Fàbrica Nova està inclosa al Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoarquitectònic i Ambiental de la ciutat de Manresa.

Les lones van ser instal·lades a final del 2009 com a resposta a l'ordre d'execució dictada per l'Ajuntament de Manresa per restablir l'ornament públic i l'estètica del paisatge a l'espai de la Fàbrica Nova. La resposta de Servihabitat, divisió immobiliària de La Caixa, va ser un conjunt de mesures per consolidar la construcció i dignificar-la.

Cal recordar que a La Caixa li arribava bona part de l'operació de la Fàbrica Nova després que la família Sanahuja, propietària de Sacresa, es va vendre les accions a Servihabitat per cobrir deutes.

Un cop feta la transacció es va intervenir en dos trams de murs a la zona de la façana enderrocada, per tal de garantir l'estabilitat del conjunt, i es van col·locar les lones de gran format.



Inversió de 6 milions



Des de llavors s'han anat fent actuacions puntuals i, en aquests moments, La Caixa està invertint (mitjançant Criteria) 6,3 milions d'euros al sector corresponents a les càrregues urbanístiques de l'operació, en la qual participa, conjuntament amb Cots i Claret i el Banc de Sabadell, com a contrapartida als previsibles beneficis per desenvolupar un gran espai comercial, l'aparcament subterrani i els habitatges previstos.

Els diners són per a la millora de l'espai públic de l'entorn des de l'ascensor a la plaça Major a la carretera del Pont. La intervenció a l'única nau que queda dempeus del complex fabril i la corresponent reconstrucció de la façana s'han de fer formant part del projecte de rehabilitació que es decideixi dur a terme vinculat a les activitats que acabin tornant-la a omplir d'activitat.