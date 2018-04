Quart dia consecutiu de mal funcionament del flamant ascensor públic de Manresa

Aquest dilluns va ser el quart dia després de l'estrena que el nou ascensor públic de Manresa va donar problemes i va caldre tancar-lo durant hores al públic per tornar-lo a revisar.

Davant aquesta accidentada estrena de l'elevador que ha de salvar els 11 metres de desnivell entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major, l'Ajuntament i l'empresa fabricant i responsable de la posada a punt i el manteniment, ORONA GALO, es va decidir reduir l'horari d'obertura i que mentre estigui obert funcioni sota la supervisió dels tècnics de l'empresa, fins que es garanteixi el seu correcte funcionament.

Així, si l'horari normal de funcionament que s'havia marcat per a l'ascensor era de les 6 del matí a les 12 de la nit, fins a nova ordre estarà obert de 9 del matí a 9 del vespre.

L'ascensor ha funcionat de manera intermitent des de la seva inauguració, divendres passat, a causa de problemes electrònics de desajust del sistema de programació de la porta del carrer de Santa Llúcia.

La darrera incidència es va produir dilluns al matí. L'Ajuntament va assegurar que malgrat que l'empresa responsable de la instal·lació i el manteniment ja va treballar per resoldre la incidència i que l'ascensor estava novament en marxa, el govern municipal «té la voluntat de garantir que el funcionament sigui del tot correcte».

Per aquest motiu, els tècnics de l'empresa responsable de la instal·lació i el manteniment continuaran treballant per fer una revisió «més exhaustiva» de la part mecànica i electrònica de l'aparell. Per fer aquesta feina, necessiten que l'ascensor estigui en ús i per això estarà en funcionament de les 9 del matí a les 9 del vespre, sota la supervisió dels tècnics de l'empresa.

En conversa amb aquest diari, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, reconeixia que la posada en funcionament no havia estat la més adequada, per les diverses incidències que s'havien produït, però recordava que «les màquines s'espatllen».

L'ascensor va ser estrenat oficialment divendres i fins ara no ha funcionat cap dia amb normalitat.