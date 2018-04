Sant Ignasi i la cuina ignasiana entren al menjador de l'escola Renaixença

L'Ajuntament de Manresa s'ha proposat apropar la figura de sant Ignasi de Loiola i la cuina ignasiana als més petits de la ciutat. Per fer-ho, ha ideat el projecte El menú del pelegrí, que aquest dimecres s'ha estrenat amb una prova pilot a l'escola Renaixença. El menjador del centre ha rebut la visita de Sant Ignasi i s'hi ha servit un menú especial.

La proposta consisteix en la presència d'un dinamitzador, l'actor David Ribera, que sempre fa el paper de Sant Ignasi de Loiola en visites guiades i activitats educatives que es fan a Manresa. Durant aquest curs escolar, el pelegrí de Loiola ja ha visitat 14 escoles de la ciutat i s'adreça principalment a l'alumnat de P4.

En aquesta activitat a l'Escola Renaixença ha explicat la figura de sant Ignasi i també els aliments que hi havia a la seva època. A partir d'aquí s'explica a l'alumnat el menú del dia, que té unes característiques saludables i inspirades en els aliments habituals de l'època ignasiana. El menjar que es presenta és un brou vegetal; de segon un pollastre al forn amb herbes provençals; acompanyat de pa rústic i finalment, de postres, dolç del pelegrí.

Adreçat als nens i nenes que habitualment es queden a dinar al centre



Aquesta activitat dinamitzadora es realitza a l'espai educatiu del menjador, i s'adreça als nens que es queden a dinar al centre escolar. Per dur-la a terme s'ha tingut a compte la predisposició de l'escola Renaixença, atès que és un centre que té cuinera pròpia i ha facilitat la possibilitat de cuinar un menú que no és habitual per a ells. Un cop acabada l'activitat cada nen ha rebut un bol de sant Ignasi de regal.

En la posada en marxa del programa hi ha assistit el tinent d'alcalde i regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; la regidora d'Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich; el director de l'escola Renaixença, Pere Cano; i l'actor que teatralitza el paper de Sant Ignasi, David Ribera. Al dinar ignasià, amb un ambient excel·lent, hi ha assistit gairebé una cinquantena de persones entre alumnat, professorat i personal que treballa al centre escolar manresà.

Pot tenir continuïtat en altres escoles



Un cop celebrada aquesta prova pilot i valorats els resultats de l'experiència, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar aquest projecte a més escoles durant curs vinent.

El regidor Joan Calmet ha mostrat la satisfacció per una nova activitat "molt atractiva i interessant que s'emmarca dins el pla estratègic de Manresa 2022 en la vessant la vessant cultural i educativa". Per la seva part, Pere Cano ha agraït la confiança de l'Ajuntament per aquesta iniciativa i ha subratllat la voluntat de l'escola Renaixença "de continuar col·laborant amb projectes de ciutat que contribueixin a millorar la educació i formació dels nostres alumnes".