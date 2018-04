Manresa té pendents 4 dels 9 projectes del pressupost participatiu del 2016 i el 2107

La d'aquest any és la quarta convocatòria consecutiva del pressupost participatiu de Manresa. De les anteriors, mentre que els quatre projectes guanyadors del 2015 ja estan realitzats, pel que fa als cinc del 2016 encara n'hi ha un de pendent. Dels quatre que van guanyar l'any passat, només n'hi ha un de completat. Per tant, de nou, n'hi ha quatre que estan pendents. Dos van ser els més votats tant el 2016 com el 2017.



El projecte del 2016 que encara no s'ha materialitzat és la passarel·la sobre el Cardener a l'altura de Can Poc Oli. El regidor de Participació, Pol Huguet, explica que l'endarreriment l'ha provocat la seva complexitat, que per portar-la a terme calia el permís de l'ACA i que, amb el pressupost disponible (50.000 euros), ha costat trobar un model que hi encaixés bé. Divendres passat es va presentar la proposta que s'ha triat per materialitzar la passarel·la a les entitats que la van fer –Meandre, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, l'Era i l'Escola Agrària de Manresa. Posteriorment, s'iniciaran els tràmits, de manera que al final d'estiu pugui estar executada, pronostica Huguet.

Inundable



El regidor apunta que serà una passarel·la per a vianants inundable, perquè així ho ha considerat l'ACA. Vol dir que bona part de l'any es podrà utilitzar, però que, quan plogui molt, com va passar fa uns dies, no serà transitable.



Quant als projectes del 2017, justament aquest dissabte es va completar el presentat per la Fundació Rosa Oriol, consistent a recuperar un tram de la llera del riu amb la retirada d'espècies exòtiques invasores i la plantació d'espècies autòctones (vegeu-ne informació en aquesta pàgina). Els altres tres: la instal·lació d'enllumenat públic al parc del Castell, el projecte per recuperar el Xalet de Casa Caritat i la millora de l'accés entre el Passeig de Pere III i el car-rer de Circumval·lació amb un ascensor, encara no s'han fet.

La situació



Pel que fa al projecte del parc del Castell o de Puigterrà, Huguet explica que «està molt avançat. El projecte s'ha acabat centrant, sobretot, en l'enllumenat d'un dels itineraris, el de la cara nord, que puja fins dalt. S'ha «presentat i pactat amb els veïns, i ara som en el procés de contractació». Els altres dos, de Casa Caritat i l'ascensor, admet que «estan en una fase inicial». En el cas del primer, «s'han començat a fer estudis sobre una diagnosi de l'edifici i, a partir d'aquí, s'ha d'estudiar què es pot fer i com. No hem anat més enllà. Sí que estem en converses amb l'Esplai Vic-Remei, l'entitat proposant, perquè som conscients que els interessaria tenir-ho aviat, però, entre que és complex i que als serveis d'Urbanisme el 2017 els van recaure els quatre projectes i ara hi ha moltes obres per fer, hi ha un tap de feina. Ho hem explicat, ens sap greu, però és el que hi ha». Aquesta situació es repeteix en el cas de l'ascensor. «Està en procés d'estudi, però no hi ha cap proposta definitiva perquè no queda clar quin és el millor lloc i estem molt a l'inici». En resum, endarrerits i sense data.