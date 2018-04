Més de 250 persones grans reclamen, a Manresa, que es respectin els seus drets

«Ens sentim discriminats, per exemple, quan anem al banc a demanar un crèdit o quan ens han de fer una intervenció quirúrgica. No només són les pensions el que ens preocupa pel que fa a drets de la gent gran, tot i que ara comencem a aixecar la veu per aquesta causa». Així s'expressava el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalu-nya (FATEC), Josep Carné, una estona abans que iniciés la 35a assemblea de l'entitat, que aplega més de mig miler de casals de tot Catalunya, i que enguany ha triat Manresa com a punt de trobada.

Manresa va aplegar més de 250 persones membres de casals de gent gran, vingudes amb autocar de les Terres de l'Ebre, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i el Maresme. Prop d'un centenar es van trobar a la Plana de l'Om per debatre sobre els seus drets, mentre la resta (els acompanyants) van gaudir d'una visita guiada pel centre de la capital del Bages.

A l'auditori es van tractar temes cabdals, com ara les pensions, la salut i la dependència; però també s'hi van presentar i discutir diferents projectes que la FATEC ha engegat enguany, com la lluita contra la pobresa energètica, un programa que aborda com han de ser les residències per a la gent gran, que, segons Carné, «han de ser pensades per gent gran», així com les particularitats en nutrició de les persones de més edat.

Carné explicava que les persones grans se senten «discriminades» en diversos aspectes i, a vegades, «esclavitzats fent d'avis». El president de la FATEC denunciava que si «abans els pares educaven els fills i els avis gaudien dels néts, avui dia ens trobem que molts cops passa a la inversa: ara els avis formen els néts i els pares en gaudeixen els caps de setmana».

Uns, assemblea; altres, turisme



De les més de 250 persones que van fer cap a Manresa, gairebé un centenar es van quedar a l'interior de l'auditori de la Plana, i la resta (els acompanyants dels compromissaris) va aprofitar l'estona fins a l'hora de dinar per fer una visita guiada per Manresa. La ruta turística, organitzada per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa juntament amb la FATEC, va sortir de la plaça Major per anar cap a la basílica de la Seu, el carrer del Balç i retornar a la plaça de l'Ajuntament.

Carné explicava que la FATEC ha escollit Manresa com a seu de l'assemblea d'enguany «perquè buscàvem un lloc que estigués al centre de Catalunya i perquè és Capital de la Cultura Catalana». La jornada va finalitzar amb un dinar a l'Escola d'Hoteleria de la Joviat.