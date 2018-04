Només 23 usuaris de Renfe aparquen tot el dia a la Reforma per 2,5 euros

L'estació de la Renfe té una mitjana de 3.200 viatgers cada dia. Comptant que marxin i tornin, estaríem parlant que la meitat, 1.500, agafen el tren a Manresa per anar a algun altre lloc. D'aquestes persones, només unes 23 de mitjana utilitzen l'oferta del pàrquing de la Reforma, que, de dilluns a diumenge, els permet deixar-hi el vehicle entre les 6 del matí i les 12 de la nit pagant 2 euros i mig, sempre que puguin acreditar que han agafat el tren.

L'oferta a l'aparcament La Seu-Centre, que és com es va batejar el 2014 el pàrquing de la plaça de la Reforma que queda just al costat de l'estació de la Renfe, va començar a funcionar aquell any al preu de 2 euros. Al cap de dos anys, el 2016, tal com va explicar aquest diari, només una desena de persones al dia, sempre segons el càlcul fet pels treballadors del pàrquing, aprofitaven l'oferta.

En concret, el 2016, segons dades facilitades per l'Ajuntament, van fer ús d'aquest descompte durant tot aquell any 1.883 persones. Fent l'operació entre els mesos i dies d'aquell any, surt que van utilitzar l'oferta poc més d'una mitjana de cinc persones al dia.

El 2017 es va dur a terme una campanya de comunicació mitjançant fulls informatius i altre material per donar a conèixer aquesta oferta, que va tenir resultats remarcables. Dels 1.883 tiquets del 2016 es va passar a 4.776 el 2017. L'incidència de la campanya va quedar prou reflectida en el salt d'usuaris que es va fer entre el primer mes de l'any, amb 318, i el darrer, amb 711. Aquest 2018, les dades dels dos primers mesos mantenen la xifra aconseguida el darrer mes del 2017, amb 650 usuaris el gener i 714 el febrer. És comptant amb la mitjana de 700 usuaris al mes d'on surten les 23 persones al dia. Enguany, el tiquet ha passat a costar 2 euros i mig.

Aprofitar la proximitat del tren



Segons fonts d'Eysa, l'empresa que explota la zona blava de Manresa i l'aparcament de la Reforma, la idea d'oferir un tiquet pensant en els viatgers de la Renfe va ser seva aprofitant la proximitat del pàrquing a l'estació del tren. El 2013, l'aleshores regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Ramon Bacardit, ja va anunciar que s'estava estudiant algun tipus d'acord entre la subdirecció general de Ferrrocarrils i Eysa per poder oferir algun descompte als usuaris de Renfe, que per gaudir del tiquet han de lliurar un justificant d'ús del tren de Rodalies durant el mateix dia, que pot ser qualsevol bitllet dels existents.