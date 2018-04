Manresa necessita més places de residències públiques, segons CCOO

Comissions Obreres afirma en un comunicat que en les últimes setmanes «diverses veus» coincideixen i alerten de la «necessitat» que té Manresa de més places residencials públiques o concertades «per atendre l'envelliment i la dependència». En el text, l'organització denuncia que «en una ciutat amb un alt percentatge de persones grans, en els últims temps no solament no se n'han creat de noves, sinó que hi ha hagut una reducció sensible de les places disponibles».

«Paral·lelament», segueix CCOO, «l'Ajuntament de la ciutat anuncia la reducció progressiva de les places públiques que hi ha a la Residència Catalunya, que ara s'han traslladat a la Residència Sant Andreu», i afegeix que és «preocupant» que a la Fundació Sant Andreu Salut, «gestionada amb predomini de l'Ajuntament de Manresa „el seu president és l'alcalde„, les places residencials creades en les últimes ampliacions siguin privades».

Amb tot això, l'agrupació lamenta que «el temps o la llista d'espera per accedir a una de les places esmentades se situa, la major part de les vegades, al voltant dels dos anys», i que «moltes famílies es veuen obligades a cercar una plaça de residència privada per poder atendre els avis, evidentment si poden pagar uns 2.000 euros mensuals, i normalment a costa de sacrificis i de destinar-hi els estalvis familiars».

CCOO també afirma que ja va «advertir d'aquesta problemàtica» i «impulsar el debat i una moció al Ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de març de l'any passat, que, en línies generals, fou aprovada per tots els grups municipals». El resultat va ser la creació en l'àmbit municipal de la Comissió d'Envelliment i Dependència amb l'objectiu de fer un diagnòstic de la situació i d'elaborar un pla estratègic.

Així, mentre la confederació sindical espera el diagnòstic, ha aprofitat per sol·licitar diverses mesures a l'Ajuntament de Manresa.