Manresa tindrà concert de festa major gratuït a Sant Domènec amb Els Catarres

Avui divendres, la regidoria de Festes i Projecció de la Ciutat, Neus Comellas, ha anunciat dues de les principals novetats ja confirmades de la propera edició de la Festa Major de Manresa: la recuperació d'un gran concert gratuït a la plaça Sant Domènec amb el grup Els Catarres de cap de cartell i l'elecció del director de cinema manresà, David Victori, com a pregoner de la festa.

La regidora -que ha estat acompanyada pel president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols- ha explicat que aquests dos actes tindran lloc el dissabte 25 d'agost i completaran una programació molt atractiva i potent coincidint amb la celebració de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018.

Comellas ha subratllat que la presència d'un grup musical català "d'èxit, fresc i viu, serà una gran valor afegit en aquesta festa, que ajudarà a enriquir la programació encara més". Així mateix, ha destacat la tria de David Victori com a pregoner "per mostrar el bagatge d'un actiu important per la ciutat com és aquest jove escriptor i director de cinema, que és a punt d'estrenar el seu primer llargmetratge".

La regidora ha avançat que en aquests moments s'està treballant en d'altres propostes incloses en la festa major vinculades a la celebració de la capitalitat cultural, però amb voluntat de continuïtat.



Els Catarres, un grup d'èxit

Els Catarres són un grup de música català d'estil pop. Els seus components són Èric Vergés i Jan Riera, d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. El grup es va formar a finals de 2010 i van iniciar la seva carrera tocant als bars i a la Fira d'Artesania d'Aiguafreda. El seu primer grup de cançons va estar disponible exclusivament a Internet. Gràcies a una d'elles, «Jenifer», una cançó que parla de l'amor prohibit entre un patriota català i una xoni de Castefa van saltar a la fama el 2011. El vídeo d'aquesta cançó està a punt de superar els 4 milions de visites a youtube i és el video més vist de la música en català.

Al llarg de l'estiu del 2011 van tenir un centenar de concerts programats arreu de Catalunya. El 29 de novembre de 2011 va sortir a la venda el seu primer àlbum, Cançons 2011, amb 13 cançons, quatre d'elles inèdites. Sota el segell Discmedi Blauel disc es va poder comprar a les botigues, tot i que les cançons es van poder trobar gratuïtament a Internet. El març de 2012 Els Catarres van guanyar el Premi Enderroc 2012 a la millor lletra de cançó per «Jenifer». L'estiu del mateix any van engegar la Gira Bandarra 2012 amb la presentació de dues noves cançons a través de la xarxa, entre les quals, «Tintín» i «La contorsionista», aquesta darrera enregistrada amb la col·laboració d'Adrià Salas del grup La Pegatina. Aquell mateix any van afegir als seus directes instruments de vent-m etall: trompeta (Jaume Esteve); trombó (Marc Ruescas) i percussió (Malena).

El 2013 van publicar el seu tercer treball, Postals, sota el segell de Música Global i van començar una gira, titulada amb el mateix nom, que els va portar arreu dels Països Catalans. És en aquest disc que s'incorpora la bateria gironina Laia Fortià. L'any següent el grup va continuar la gira Postals i va exhaurir les entrades dels dos concerts de fi de gira a la Sala Apolo de Barcelona en nou dies.

El març de 2015 van publicar, de nou a la seva web i gratuïtament, el quart àlbum de la banda, Big Bang. Van començar una gira el 23 d'abril del mateix any al Sant Jordi Club, començant aleshores la gira anomenada amb el mateix nom que el disc. Aquesta gira els va portar per tots els Països Catalans, Espanya, França, Xina i Corea, acabant la gira amb un total de més de 160 concerts i nombrosos reconeixements.

El març de 2018 van publicar el cinquè àl bum d'Els Catarres, amb el nom de Tots els meus principis. És més electrònic que els àlbums anteriors.

El cineasta David Victori

(Fotografia: Arxiu/Marta Pich)



David Victori (Manresa, 6 de setembre de 1982) és un escriptor i cineasta català. Va començar la seva carrera en el cinema com a assistent personal de Bigas Luna durant cinc anys, a qui va acabar fent d'assistent de direcció a la pel·lícula Son de mar. Posteriorment va treballar com a assistent de direcció a sèries com Àcaros, de Paco León o a curtmetratges.

El 2008 va escriure, dirigir i editar el seu primer curtmetratge, Reacción, amb Santi Millán de protagonista, amb el que va guanyar diversos premis. Dos anys presentaria el seu segon curt, La culpa, estrenat a la secció oficial del Festival de Sitges el 2010. Amb La culpa va guanyar, entre d'altres, el premi a millor curtmetratge del Festival Internacional de cinema negre de Manresa i a millor curt al ISAFF OPEN CINEMA. Tres anys després, el 2013, va escriure la pel·lícula Fill de Caín amb Sergio Barrejón, que seria dirigida per Jesus Manllaó.

Posteriorment guanyaria el concurs Youtube's Film Festival, organitzat per Ridley Scott i Michael Fassbender, fet que li va permetre fer la primera sèrie original de Youtube, Zero, produïda per Ridley Scott i Michael Fassbender. Aquest curt ha estat nominat als Premis Gaudí 2016 i que s'ha pogut veure a molts festivals com el Festival de Venècia i al Festival de Sitges.

Com a guionista, el 2015 va co-escriure el guió de la pel·lícula Segon origen, dirigida per Carles Porta,basada en la novel·la del Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo.

El 2016 va dirigir la sèrie de televisió Pulsaciones creada per Emilio Aragón, un thriller protagonitzat per Pablo Derqui, on a aquest se li trasplanta el cor i comença a recordar els records de la persona morta.

Està preparant seu primer llargmetratge, Cross the line, amb co-producció nord-americana.