Problemes de soroll i convivència a la plaça de la Immaculada del barri vell manresà

Veïns de la plaça de la Immaculada de Manresa han demanat suport a l'Ajuntament de Manresa per intentar posar remei a hores i hores de crits, xiscles, brutícia i patacades amb els quals asseguren que és molt difícil conviure.

Requerit per aquest diari, l'Ajuntament assegura estar al cas de la problemàtica, ja que els veïns del sector s'hi han adreçat diverses vegades.

Segons el govern municipal, «generalment es tracta de menors, de famílies que viuen a l'entorn, que juguen a la plaça, sovint de manera sorollosa». Tant educadors de Serveis Socials com mediadors socials de l'àrea d'Acollida de l'Ajuntament, com d'entitats com Creu Roja, actuen des de fa temps a la zona treballant el tema del civisme. Pel fet que darrerament hi ha més molèsties a veïns, Serveis Socials «insistirà en les tasques de mediació amb els menors i les seves famílies per tal d'intentar minimitzar les molèsties tant com sigui possible», assegura. Igualment es demanarà a la Policia Local que faci tasques preventives per fer compatible l'ús de l'espai públic amb el respecte als veïns i la bona convivència entre tothom, especialment en indrets com aquesta plaça, que és adequada perquè els nois i noies en gaudeixin, però amb respecte per a tothom.

Veïns del sector creuen que caldria posar algun rètol informatiu de l'horari en el qual es pot jugar a pilota i cridar a l'espai públic, i fer-ho complir per tal de fer compatible lleure i descans.