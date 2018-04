Els Catarres actuaran a Sant Domènec i David Victori farà el pregó de la festa major

arxiu particular

Imatge del grup Els Catarres en acció arxiu particular

La recuperació del concert gratuït de festa major amb un grup de renom i l'elecció del director de cinema manresà David Victori com a pregoner seran dues de les principals novetats de la celebració d'enguany.

Tant el concert a la plaça de Sant Domènec, amb Els Catarres com a cap de cartell, com el pregó oficial de la festa major al saló de sessions seran el dissabte 25 d'agost.

La regidora de Festes i Projecció de la Ciutat, Neus Comellas, va assegurar ahir en roda de premsa que «Manresa enguany recupera el gran concert de festa major, gratuït per a tota la ciutadania i els forasters, amb el grup de referència Els Catarres».

Acompanyada pel president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, va remarcar que la presència d'aquest grup musical català «d'èxit, fresc i viu, serà un gran valor afegit a aquesta festa, que ajudarà a enriquir la programació encara més». Així mateix, va destacar la tria de David Victori com a pregoner «per mostrar el bagatge d'un actiu important per a la ciutat com és aquest jove escriptor i director de cinema, que està a punt d'estrenar el seu primer llargmetratge».

La regidora va avançar que en aquests moments s'està treballant en d'altres propostes incloses en la festa major vinculades a la celebració de la capitalitat cultural, però amb voluntat de continuïtat.



De «Jennifer» a la fama

Els Catarres són un grup de música català d'estil pop-folk. Els seus components són Èric Vergés i Jan Riera, d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. El grup es va formar al final del 2010 i va iniciar la seva carrera tocant als bars i a la Fira d'Artesania d'Aiguafreda. El seu primer grup de cançons va estar disponible exclusivament a Internet. Gràcies a una d'elles, «Jennifer», una cançó que parla de l'amor prohibit entre un patriota català i una xoni de Castefa, van saltar a la fama el 2011. El vídeo d'aquesta cançó està a punt de superar els 4 milions de visites a YouTube i és el vídeo més vist de la música en català. El març passat van publicar el seu cinquè àlbum, Tots els meus principis.



David Victori i Ridley Scott

David Victori (Manresa, 6 de setembre de 1982) va començar la seva carrera en el cinema com a assistent personal de Bigas Luna durant 5 anys, a qui va acabar fent d'assistent de direcció a la pel·lícula Son de mar. Posteriorment va treballar com a assistent de direcció a sèries com Àcaros, de Paco León, i a curtmetratges.

El 2008 va escriure, dirigir i editar el seu primer curtmetratge, Reacción, amb Santi Millán de protagonista. A banda d'altres fites, ha rodat Zero, produïda per Ridley Scott i Michael Fassbender, i està preparant el seu primer llargmetratge, Cross the line, amb coproducció nord-americana.