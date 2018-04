L'Ajuntament fa 6 mesos que no caça coloms per les queixes d'animalistes

Fa més de 6 mesos que l'Ajuntament de Manresa ha interromput les captures de coloms a la ciutat després que entitats de protecció dels animals denunciessin la crueltat que suposa la utilització del sistema de remolcs parany que es feien servir.

Aquests remolcs permeten l'entrada de les aus a menjar fins que el parany queda tancat i els coloms es lliuren al centre de cria d'aus rapinyaires Roc Falcon SL, on són utilitzats com a aliment per als falcons.

El Partit Animalista (PACMA) va qualificar d'«indignant» que es destinessin coloms capturats a la ciutat «per entrenar les habilitats de caça de falcons». PACMA considera que tant donant-los vius als falcons com utilitzant remolcs als quals els coloms poden entrar però no sortir i en què, «segons denunciava la Comissió de drets dels animals del Col·legi d'Advocats de Manresa, els coloms morien d'inanició», el resultat és «una mort cruel i intolerable». L'Ajuntament, però, defensa que els coloms que queden capturats dins dels remolcs «continuen tenint menjar i beure i no moren d'inanició.

Les captures de coloms a Manresa van quedar paralitzades el 20 de setembre del 2017.

El govern municipal ha explicat que durant els darrers sis mesos s'han fet algunes captures «amb alliberament posterior» per poder elaborar un cens fiable de la presència d'aquestes aus a la ciutat i la seva distribució. Segons el govern, s'està acabant de recopilar informació de totes les opcions (gàbies i pinso esterilitzador, entre d'altres) per fer els informes finals i prendre una decisió.