Comença la urbanització del passatge de la Torre d'en Vinyes, que durarà tres mesos

El passatge de la Torre d'en Vinyes, entre el carrer de la Concòrdia i el del Bisbe Ricomà, començarà a urbanitzar-se a partir de dimecres. El carrer disposa d'algunes xarxes de serveis, però mai no ha estat urbanitzat, i el paviment és de terra. El pressupost del projecte és de 116.877,91 euros (IVA inclòs) i les obres seran executades pel GrupMas Constructors. El període d'execució previst és de 3 mesos.

La urbanització del passatge de la Torre d'en Vinyes es resoldrà com un vial amb prioritat per a vianants, de plataforma única. Té uns 60 metres de longitud i uns 7,5 metres d'amplada i inclou una faixa de paviment de llamborda de 3 metres d'amplada a la banda de ponent i una d'1,5 metres a la banda de llevant. La part central del carrer, per on passaran els cotxes, serà de 3 metres i pavimentada amb aglomerat asfàltic. A la banda de ponent hi haurà una filera d'arbres de caràcter arbustiu (Fotínies) amb escocells rectangulars de 100x120cm de planxa d'acer galvanitzat. També s'hi incorporaran uns cubs de pedra granítica per tal d'evitar l'estacionament de vehicles.

També es renova la xarxa de clavegueram, d'aigua potable i d'enllumenat públic. Pel que fa a les xarxes d'electricitat i telecomunicacions, es mantindran les existents però és previst eliminar els creuaments de carrer, que ara són aeris. També s'hi incorporarà xarxa de reg.

Amb motiu d'aquests treballs, es tallarà al trànsit de vehicles els passatge Torre d'en Vinyes entre els carrers del Bisbe Ricomà i de la Concòrdia, mantenint l'accés als guals sempre que l'estat de les obres ho permeti. Les obres s'executaran de manera que es respecti l'accessibilitat a peu dels veïns.

L'obra es porta a terme amb la conformitat dels veïns, els quals, com que es tracta d'una nova urbanització, assumiran el 90% del cost a través de contribucions especials. L'Ajuntament assumirà el 10% restant.

Dijous passat, el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, i tècnics municipals del servei de Projectes Urbans van visitar els veïns per explicar-los els detalls i acabar de concretar alguns aspectes de l'obra.