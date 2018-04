Galgos112 demana cases d'acollida per a gossos llebrers i podencs maltractats

Abandonats pels seus propietaris, en molts casos coincidint amb el final de la temporada de caça, mig miler de llebrers i podencs són recollits cada any per Galgos112. Integrada per voluntaris, l'associació no disposa de refugi, per la qual cosa els animals són allotjats en cases d'acollida que els recuperen físicament i mentalment en espera d'una família que els adopti. Cèlia Sánchez, delegada al Bages de Galgos112, fa una crida desesperada perquè més famílies siguin casa d'acollida o adoptin un llebrer o podenc, ja que ara mateix estan saturats.

Actualment, l'entitat acull cinc gossos repartits en diversos pisos particulars de la Catalunya Central, una xifra insuficient per la gran quantitat de gossos recollits que tenen cada any. A causa de la falta de cases d'acollida, no poden absorbir tota la demanda de rescat de llebrers i podencs abandonats.

Requisits per ser casa d'acollida



La delegada del Bages informa que el requisit més important per ser casa d'acollida és «la paciència». La tasca de les cases d'acollida és ajudar el gos a incorporar-se a la societat, educar-lo i que torni a confiar en l'ésser humà. Els gossos rescatats «porten la motxilla del passat a sobre», per això «la família ha de comprendre que és un animal que poc o molt ha patit. No tothom és apte per adoptar o acollir un gos maltractat».

Un dels motius perquè no hi hagi més cases d'acollida és que la gent pensa que ho passarà malament a l'hora d'entregar l'animal a la família adoptiva. Tanmateix, recalca la gran satisfacció que provoca veure com el gos s'ha recuperat. De fet, «el gos aconsegueix trobar una llar gràcies a la tasca de les cases d'acollida. Per a nosaltres, és una part molt important».

Galgos112 assumeix tot el cost que comporta la recuperació del gos. «Pel cost econòmic no han de patir», ja que l'associació es fa càrrec de les despeses veterinàries. La delegada del Bages explica que «l'acollida és temporal fins que trobem una família que s'adapti a les necessitats del gos acollit». Destaca que abans de posar-lo en adopció, la família d'acollida té preferència a l'hora d'adoptar-lo.

L'associació se sufraga organitzant diferents esdeveniments i amb la col·laboració econòmica dels socis de l'entitat, ja que no rep cap subvenció. També, assistint a fires amb la venda de productes.

Dels llebrers, la delegada del Bages en destaca la «sensibilitat i el gran poder de superació» i recorda que l'associació també recull podencs, una raça no tan coneguda com els llebrers però que és igualment maltractada. D'aquest tipus de gos en fa ressaltar que és «afectuós, més independent que el llebrer i que es porta molt bé amb els nens». De fet, el podenc és la raça que ha enamorat la delegada del Bages.

Xifra d'abandonaments



Galgos112 ha celebrat aquest abril el 10è aniversari. Aquests anys l'entitat ha trobat família a uns 5.000 gossos i algun gat. «El 2017 a la Catalunya Central es van donar en adopció una quarantena de gossos», explica Sánchez. La majoria de gossos que troben no porten xip, o «tenen una ferida sospitosa al coll», afirma Sánchez, que afegeix que hi ha propietaris que, per no ser denunciats per abandonament, els fan un tall al coll per extreure'ls-el. Hi ha diverses estadístiques i xifres sobre el nombre d'abandonaments, però «el fet de no tenir un cens real de gossos i la cria particular que no es fa constar enlloc dificulten enormement el càlcul de la quantitat de gossos que efectivament s'abandonen a Espanya», comenta Sánchez. «L'estadística de Seprona no és del tot real perquè només comptabilitzen els abandonaments en què ells han intervingut», diu. Per exemple, molts cops de la recollida de gossos se n'ocupen els ajuntaments o entitats privades i no estan obligats a informar la Guàrdia Civil, per la qual cosa aquestes dades no s'incorporen a l'estadística.

En canvi, l'estudi sobre abandonament de la Fundació Affinity que es du a terme amb les dades que aporten les entitats que recullen gossos i gats, apunta que el 2016 es van recollir a Espanya cap a 137.000 gossos i gats. El 89% trobats o recollits al carrer, i d'aquests només el 30% disposaven de xip. Sánchez comenta que «ara per ara és l'única eina de què disposem per saber quants gossos s'abandonen».

Les persones o famílies interessades a adoptar o ser casa d'acollida s'han d'adreçar per correu a info@galgos112.com