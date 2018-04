Manifestació de l'1 de maig a Manresa: tota la informació

Malgrat l'absència de les principals forces sindicals -que no organitzen una gran protesta laboral a la ciutat des del 2009-, Manresa tindrà aquets dimarts una manifestació de l'1 de maig, convocada per Primer de Maig Anticapitalista, que agrupa col·lectius feministes, antifeixistes, anticapitalistes i «sindicats combatius», fidels, un any més, a les reivindicacions del Primer de Maig a la capital del Bages.

Horari de la manifestació de l'1 de maig a Manresa



La manifestació arrancarà a 2/4 de 12 del migdia a la Ben Plantada i es preveu que acabi a la plaça Major. L'any passat, la convocatòria anticapitalista va ser molt tensa, ja que la manifestació va transcórrer envoltada per un dens i inusual cordó de Mossos d'Esquadra.

La fricció entre manifestants i policia va saltar al carrer del Born, on va tenir lloc una batussa que es va saldar amb dos detinguts i quinze ferits.

Perquè Manresa no té una manifestació coral?



La darrera ocasió en què es va fer una mobilització a Manresa per aquesta data va ser l'any 2009. Llavors, poc més de 200 persones van participar-hi, una assistència que va decebre les expectatives dels convocants.

El temor que una convocatòria per aquesta data obtingués un ressò similar és el que ha fet descartar, fins ara, qualsevol altra manifestació per l'1 de Maig a Manresa.

«No està descartat recuperar-la en el futur, i potser enguany, si no s'haguessin celebrat manifestacions recents pel 8 de març i per les pensions, s'hauria convocat», diu Lluís-Vidal Sixto, secretari d'Acció Sindical de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central. Sixto assevera que «la previsió d'una baixa participació» desmotiva qualsevol convocatòria a Manresa. «L'última que vam fer, després de molts esforços, va ser molt pobra», reconeix Sixto.

Mercè Gómez, secretària general d'UGT al Bages-Berguedà, coincideix amb Sixto, tot i que assegura que el sindicat va sondejar als seus delegats i associacions afins la possibilitat de fer-ne una enguany. «Es preveia, però, que hi hauria falta de quòrum», diu Gómez. La responsable local d'UGT diu que «el Primer de Maig és una bona oportunitat per manifestar-se, i de fet ho farem, però a Barcelona». Sixto creu que enguany tampoc no es compleixen «les condicions» per organitzar una mobilització a Manresa, tot i que, alerta, «els motius continuen sent-hi».