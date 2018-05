La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans s'iniciarà la primavera vinent

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ha anunciat que a la primavera del 2019 començaran les obres per prolongar l'avinguda dels Països Catalans, entre la carretera de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba. La inversió prevista per fer realitat aquesta obra és de 2,7 milions d'euros que aporta la Generalitat.

Segons va afirmar el regidor d'Urbanisme al darrer ple del Consell de Ciutat, «el projecte l'estan redactant i d'aquí 1 any és previst que comencin les obres». Cal tenir en compte que el projecte constructiu serà de dos dels quatre carrils del nou tram de l'avinguda dels Països Catalans, o sigui, la meitat d'aquest vial estratègic que el planejament urbanístic preveu que sigui de 4 carrils quan estigui complet.

Els altres dos carrils quedaran pendents que es desenvolupi urbanísticament el sector est i els paguin els propietaris privats. A banda dels dos carrils entre la carretera de Viladordis i Prat de la Riba també quedarà pendent el tram que va des de la carretera de Viladordis fins als Trullols (a l'alçada del Decathlon).

A hores d'ara només hi ha construïda la part de l'avinguda del sector dels Trullols, que acaba en la confluència amb el carrer Caietà Mensa, i quan estiguin fets els dos dels quatre carrils entre la carretera de Viladordis i Prat de la Riba quedarà per fer el tram fins als Trullols perquè tingui continuïtat. La part del vial que construirà la Generalitat tindrà vorera, una franja d'aparcament i dos carrils, un de pujada i un de baixada. Quan es desenvolupi urbanísticament el sector est i es construeixi l'altra meitat de l'avinguda, dos carrils seran de pujada i dos de baixada.

Encara que incompleta, la inversió de la Generalitat permetrà dotar la ciutat d'una nova connexió. En aquests moments s'està treballant per definir les amplades de voreres, el carril bici (vinculat a la meitat de l'avinguda que quedarà pendent) i les solucions de les interseccions. Aloy ha explicat que no era responsabilitat de la Generalitat implicar-se en el finançament de l'avinguda, però ho ha fet per tal de millorar la connectivitat de la ciutat amb la ronda i l'autopista.

El departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar el setembre del 2016 la redacció del projecte constructiu.



Un vial que ha de ser complementari a la Bonavista

La següent gran actuació de millora de la mobilitat rodada a Manresa després de la nova Bonavista serà la construcció d'un tram més de l'avinguda dels Països Catalans, tot i que per ser plenament efectiva caldrà completar la connexió amb els Trullols.

Per calcular el seu impacte en la mobilitat de la ciutat, l'Ajuntament de Manresa va encarregar a l'empresa Mcrit una simulació de trànsit no centrada només en l'avinguda sinó també en la situació de les vies adjacents per preveure l'impacte que pugui tenir en funció del volum de vehicles.

Mcrit és l'empresa que va elaborar l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada, obligatori per llei, del POUM. Aquest estudi determina, a partir de l'aplicació de ràtios, la mobilitat generada pels futurs desenvolupaments previstos al pla. Segons això, i en un escenari de màxim creixement, fins a 100.000 habitants, situa l'increment dels desplaçaments diaris a la Manresa del 2031 en 102.121 més que ara.

La nova avinguda ha de treure cotxes del carrer de Sant Cristòfol i generar una nova via de comunicació entre el sector comercial i d'oci dels Trullols, i la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, un altre dels grans eixos de distribució de la circulació de la ciutat.

Es tracta d'una peça fonamental perquè qui utilitzi l'eix Via de Sant Ignasi, avinguda Bertrand i Serra i Sant Joan d'en Coll per anar de sud a nord de la ciutat, queda parat ara al Pont de Ferro. Amb l'avinguda hi haurà continuïtat cap a la carretera de Viladordis i, més endavant, cap als Trullols.

L'altre paper que ha de jugar és treure trànsit del Sant Cristòfol.



La redacció del projecte val 100.000 euros



La redacció del projecte s'ha adjudicat per un import de 100.000 euros i es desenvolupa de manera consensuada amb l'Ajuntament de Manresa.

El projecte concretarà els detalls tècnics de la construcció del vial, d'acord amb el planejament urbà de Manresa, que permetrà enllaçar amb la C-55, primer, i amb la C-16, posteriorment. Quan el projecte sigui una realitat continuarà pendent la connexió entre la carretera de Viladordis i el sector dels Trullols.

L'equip de govern de CiU anterior havia perfilat un acord amb el Carrefour perquè perllongués l'avinguda dels Països Catalans del Decathlon a la carretera de Viladordis –a canvi de facilitar l'ampliació de l'hipermercat.

ERC, quan va formar coalició amb CDC al govern de la ciutat, va mantenir l'oposició frontal a facilitar l'ampliació de l'hipermercat a canvi que Carrefour pagués aquest tram de vial.

Finalment, en el nou POUM els paràmetres urbanístics de la parcel·la on hi ha el Carrefour no van canviar respecte del pla del 97 i l'operació va quedar avortada.

Cal tenir en compte que l'ampliació de l'avinguda dels Països Catalans aconseguirà plenament els efectes sobre la mobilitat de la ciutat que es pretenen si va dels Trullols a Prat de la Riba, no si queda interrompuda a la carretera de Viladordis.

Així que si els diners per completar l'avinguda no surten a canvi de facilitar que l'hipermercat Carrefour pugui crèixer horitzontalment i no només en alçada -com ara recull el planejament-, caldrà buscar altres sistemes de finançament.