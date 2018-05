El PSC afirma que el govern fa «marxa enrere» i fracciona el concurs de l'enllumenat

El grup municipal del PSC valora que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa hagi decidit finalment fer «marxa enrere» i fer cas a la resolució del Tribunal de Contractes acatant «de moment, com a mínim, en part» les indicacions d'aquest organisme de la Generalitat que li va anul·lar el plec de clàusules del concurs per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors i de l'obra de millora de sectors d'enllumenat públic i instal·lacions semafòriques.

En declaracions a aquest diari, el cap de files socialistes afirma que tot i que en el seu dia l'equip de govern de CDC i ERC va respondre a l'esmentada resolució assegurant que la funció del tribunal era «estrictament revisora» i que no es tractava d'una sentència judicial perquè la dictava «un òrgan administratiu, no pas un de judicial»; des del PSC «constatem per la informació del diari Regió7 de divendres que l'equip de govern ha decidit finalment fraccionar –ara sí, tal com li instava el Tribunal de Contractes– el lot corresponent a l'obra de millora de sectors d'enllumenat, que posarà novament a concurs en sublots diferenciats». Segons Felip González, cal recordar que l'equip de govern havia argumentat en el seu dia que l'esmentat tribunal no l'obligava a fer aquesta divisió en sublots, i s'havia defensat assegurant que aquest fraccionament de la contractació (que ara sí que farà) «comportaria una atomització excessiva del contracte, que afectaria la gestió i eficiència de serveis públics i també podria portar dificultats a l'hora de possibles exigències de responsabilitats entre les empreses intervinents».

Segons el president del Grup Municipal del PSC, Felip González, «malgrat el govern es va manifestar, per tant, contrariat per la resolució, sembla que finalment ha decidit fer cas al seu contingut. I el PSC volem posar en valor aquesta decisió que estem segurs que evitarà a l'Ajuntament un major endarreriment en la execució final d'una obra necessària, i que li pot evitar haver de seguir defensant-se en els tribunals de justícia contenciós administratiu on sí que podria haver acabat dirimint-se la qüestió en cas d'haver optat per mantenir-se ferm en el seu criteri inicial».

Tornar a començar



El PSC recorda que el concurs de millora de l'enllumenat estava valorat en més de 5 milions d'euros, que es va iniciar el concurs a mitjan any passat i que, com a conseqüència de la resolució del Tribunal de Contractes del mes de març, ara es veu obligat a redactar un nou plec de clàusules «i a haver de tornar a començar de nou tot el procediment des del principi».

D'altra banda, segons el PSC, «era la resolució ara acatada del Tribunal de Contractes la que parlava de la necessitat d'un nou plec de clàusules que garantís que no es produïssin 'arbitrarietats' o 'favoritismes' en l'adjudicació. Eren paraules del tribunal, no pas del PSC, i estem segurs que amb la decisió ara anunciada es podrà refer aquest plec per descartar aquesta possibilitat».