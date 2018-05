Descobreix totes les novetats de la 20a edició de la Moguda a l'Agulla

El Parc de l'Agulla acollirà aquest dissabte, 5 de maig, la 20a edició de la Moguda a l'Agulla. A partir de les 5 de la tarda, el parc s'omplirà d'activitats, jocs, tallers, gimcanes, proves d'habilitat, espectacles... al voltant d'un nou tema central: Quan tot això era un mar.

Enguany s'ha volgut centrar la Moguda a l'Ecoparc de la Catalunya Central. Per això totes les activitats s'ha agrupat en cinc grans espais temàtics relacionats amb el mar: L'escull de corall, el fons marí, la platja, les mines de sal i el delta. A les 7 de la tarda, la companyia King Q Sham tancarà aquesta activitat amb el seu espectacle El viatge de Q.

Enguany la Moguda celebra la seva 20è edició. El que va néixer l'any 1999 com a 'l'Agulla Express: canvia el teu tren de via', una activitat de cloenda d'un programa del CAE adreçat als esplais amb l'objectiu de treballar la violència juvenil, amb el pas dels anys s'ha consolidat com a una gran festa adreçada a les famílies i les entitats d'educació en el lleure.



Centenars de peixos koinobori decoraran el Parc de l'Agulla



Centenars d'estels de peixos decoraran aquest any la Moguda a l'Agulla. Inspirant-se en una antiga tradició japonesa, el CAE ha dut a terme des del mes de març una sèrie de tallers en escoles i casals de joves de Manresa i comarca perquè nens i joves ajudessin a fabricar prop de 300 estels per a aquest esdeveniment. A part de crear-los, nens, nenes i joves hi han pogut escriure els seus desitjos.

Les banderes koinobori són banderes tradicionals japoneses en forma de carpa. Es pengen els dies especials, com ara els dia dels nens -el Kodomo No Hi- que se celebra el dia 5 de maig i que aquest any coincideix amb la data de la Moguda a l'Agulla. Els japonesos associen les carpes amb els nens, degut a la força que aquestes fan per nadar contracorrent, amb la voluntat d'ajudar-los a créixer forts i sans.



Darrers dies per inscriure's com a voluntari

L'organització d'un acte com La Moguda requereix un nombre molt important de persones que a nivell voluntari puguin donar resposta a les diferents tasques organitzatives que se'n deriven: muntatge, monitoratge d'activitats,

desmuntatge, etc. Per aquest motiu, des del CAE es fa una crida per trobar persones interessades en col·laborar en la Moguda.

S'han programat dos torns: el primer, el dissabte de 10 a 2/4 de 2 del matí, ajudant a fer el muntatge de la infraestructura –carpes, pancartes, activitats...-; i el segon, de 4 a 8 de la tarda, fent les activitats i ajudant a desmuntar. També hi ha la possibilitat de participar en els dos torns. En aquest cas, les persones que col·laborin en els dos torns podran quedar-se a dinar al Parc de l'Agulla conjuntament amb l'equip organitzador.