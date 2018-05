Primer congrés de patrimoni miner i història de la mineria i de la geologia a Catalunya

S'han organitzat congressos sobre el patrimoni geològic i miner d'àmbit espanyol, però el que tindrà els actes centrals a Manresa serà el primer estrictament d'àmbit català, encara que obert a la participació de geòlegs de tot l'Estat i a les comunicacions en castellà.

Serà del 30 de maig al 3 de juny i també es durà a terme a Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Vilanova de Meià. Durant el congrés es retrà homenatge a Lluís Marià Vidal i Carreras, amb vincles familiars a Cardona, per la seva contribució no només a l'estudi de la geologia i la mineria de Catalunya sinó també de l'arqueologia, l'espeleologia i la paleontologia.

Entre altres fites, va ser qui va fer els primers estudis de la Pedrera de Vilanova de Meià, molt vinculada a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Per aquesta raó, l'IEI participarà activament del congrés, organitzat per la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori.

Sessió acadèmica a Solsona



El 31 de maig, a Solsona, hi haurà xerrades dedicades als diferents aspectes de la seva tasca (geologia, mineria, paleontologia, arqueologia, espeleologia, excursionisme científic i fotografia naturalística).

Lluís Marià Vidal va ser enginyer en cap del districte de mines de Girona. Va escriure Geología de la provincia de Lérida (1875), Reseña física y geológica de las islas de Ibiza y Formentera (1880), Cuenca carbonífera de la Seu d'Urgell (1883) i un gran nombre d'opuscles sobre excursions per al Centre Excursionista de Catalu-nya, que va presidir del 1896 a1900. Va ser president de l'Ateneu Barcelonès durant el mandat 1910-1911. A Capmany hi ha un menhir que porta el seu nom per ser el seu descobridor.

El format serà el mateix que el d'altres congressos organitzats per la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero i per la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori.

Els actes centrals del congrés tindran lloc a Manresa, seu del Geoparc de la Catalunya Central, a les instal·lacions de l'EPSEM – UPC (Escola Superior d'Enginyeria de Manresa – Universitat Politècnica de Catalunya), on es curses estudis d'Enginyeria de Mines des de l'any 1942, i és l'únic centre que imparteix aquests estudis a Catalunya.

I a Vilanova de Meià es farà la sortida final cap a la Pedrera de Meià, descoberta gràcies a les recerques de Lluís Marià Vidal. Forma part del futur Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec.