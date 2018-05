El menjador social de Manresa fa nou anys amb el doble d'usuaris de quan va començar

L´1 de juny del 2009 va començar a funcionar el menjador social al centre cívic Selves i Carner. L´Ajuntament el va posar en marxa per donar resposta a la situació d´extrema necessitat que havia generat la crisi en moltes persones. En principi, havia de ser un servei temporal. En principi. El proper 1 de juny farà nou anys que funciona i continua sent tant o més necessari que el primer dia.

Segons dades dels Serveis Socials, mentre que la mitjana anual de comensals del 2009 va ser de 10,07 persones al dia, els darrers sis mesos ha augmentat a 17. Del primer any complet, el 2010, al darrer, el 2017, els usuaris s´han doblat. Els àpats es mantenen.

El menjador, que gestiona per contracte amb la Fundació Sant Andreu Salut, ofereix vint places de dilluns a diumenge que, explica la cap de secció de Serveis Socials, Josefina Ramírez, «d´acord amb l´empresa, en el moment que és necessari ampliar es pot fer automàticament. Hi ha marge, si hem de posar trenta persones en lloc de vint, per poder-ho fer». Apunta que, «mentre que abans no omplíem les vint places, darrerament les superem gairebé sempre. El 2016 hi va haver 130 persones ateses i el 2017, 152». De 3.687 àpats anuals el 2016 s´ha passat a 4.822 el 2017.



«Estigmatitzant»

Ramírez comenta que «el menjador social no és un servei al qual vulgui anar la gent, en general, perquè està molt estigmatitzant». Àngels Santolària, regidora d´Acció Social i Cooperació, afegeix que «prefereix tenir els aliments i cuinar-s´ho a casa o tenir el menjar a domicili». Puntualment, a banda dels perfils més habituals, pot funcionar com a recurs per a una família que, per exemple, s´ha quedat sense casa perquè hi ha tingut algun problema.



Per què augmenta?

En un moment en què les ganes de deixar enrere la crisi fan que ens omplim la boca dient que està superada, el menjador social ho desmenteix. Què està passant? Santolària assegura que «nosaltres, de moment, no notem aquesta evolució positiva que segur que és veritat perquè hi ha indicadors que ho diuen, però, als Serveis Socials encara no ha arribat perquè és gent que està molt encallada. Potser sí que n´hi ha que troba feina, però ja no eren els nostres usuaris». «No és el perfil del menjador social», afegeix Ramírez. «Per estar en la situació de buscar una feina i de sortir del pou has de tenir tota una sèrie de necessitats cobertes que aquesta gent, probablement, encara no té».

Hi ha respostes? al seu entendre ho «és la renda garantida», el que abans es coneixia com la PIRMI. Santolària recorda que, «d´entrada, augmentaven una mica els ingressos i, per tant, les persones que la rebessin havien de tenir unes millors condicions de vida generals. I havia de servir per millorar molt el tema de l´ocupació, fent uns plans d´inserció laboral llargs, perquè aquesta gent no sortirà del pou en dos dies».

A l´hora de la veritat, però, comenta Ramírez, tot i entendre que és un programa que fa quatre dies que funciona i que no és fàcil de desplegar, «va molt lent i no tenim prou informació per fer-ne una valoració». «Estem a cegues», rebla Santolària, que hi afegeix que amb aquesta nova renda garantida, si s´ofereix una feina a una persona que la pot fer i aquesta la rebutja, se li retira l´ajuda. «Són mesures per realment empènyer la gent al món laboral, que no es quedin encallats en aquesta ajuda».

L´efecte directe és que «hi ha molta gent que està esperant cobrar aquesta prestació i, mentre l´esperes, no tens res», diu Ramírez. Són les que els Serveis Socials deriven al menjador social. «La manca d´ingressos i d´habitatge no s´acaben de desencallar i són els dos factors principals que fan que una persona no tingui un lloc a on fer-se el menjar»·



Més seguiment directe

El 2016, a banda de posar una treballadora familiar dels Serveis Socials al menjador dos dies a la setmana per fer un seguiment directe del servei, s´hi va organitzar un taller de pintura per als usuaris. Les obres que van fer omplen les parets del menjador.