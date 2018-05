La PAHC ocupa l'Ajuntament de Manresa per reclamar una solució per l'Asmae

La Plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages ha ocupat aquest dimecres a la tarda l'Ajuntament de Manresa per protestar pel cas de l'Asmae, que està malalta i no té on viure.



L'entitat, amb una trentena d'activistes presents, exigeix a l´Ajuntament de Manresa una solució urgent per a l'afectada. La PAHC Bages no té intenció de marxar de l'Ajuntament sense una solució. La Policia Local de la ciutat s'ha personat a l'indret i ha identificat als concentrats.





Som dins l'@ajmanresa, no marxarem sense una solució per la Asma, si la deixen al carrer.. Dormim a l'Ajuntament! pic.twitter.com/YI1TfEDB3d — PAHC Bages (@PAHCBages) 2 de maig de 2018

Segons la PAHC, dijous passat l'Asmae va anar a l´hospital per rebre el tractament i mentre estava allà va saber que ja no podia tornar al pis on estava allotjada, així que va decidir passar la nit sola en una cadira d´urgències.La Plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages explica en el comunicat que divendres va aconseguir que els Serveis Socials municipals l´atenguessin d´urgència, però lamentava que l´única solució havia estat donar-li una pensió a partir de diumenge argumentant que tota la comarca estava plena pel pont.La Plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme es demanava en el comunicat si l´Asmae havia de passar dues nits al carrer abans de tornar a tenir un sostre. Per als activistes antidesnonament «és una vergonya que les persones no siguin prioritàries» i exigien «una solució, ara!», per a l´Asmae. Provisionalment una companya de la PAHC se la va quedar a casa seva, però els activistes antidesnonaments no consideren que això sigui cap solució i per aquest motiu han decidit ocupar l'Ajuntament.