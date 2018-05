46 estudiants irlandesos recorren l'últim tram del Camí Ignasià fins Manresa

Manresa Turisme va coordinar l'organització d'una experiència turística a un grup de 46 estudiants de l'institut irlandès Clongowes Wood College, que van recórrer la darrera etapa del Camí Ignasià des de Montserrat fins a Manresa i van visitar la Cova de Sant Ignasi.

La visita, que va tenir lloc ahir dimecres 2 de maig va començar a les 8 del matí, quan un guia de l'equip de Manresa Turisme els va donar la benvinguda a Montserrat i els va introduir al relat de l'experiència de Sant Ignasi al territori l'any 1522 i com la ciutat de Manresa el va acollir durant onze mesos. A més a més, els va fer un petit resum sobre com la ciutat s'està preparant per a la celebració dels 500 anys de l'arribada del sant, l'any 2022.

Tot seguit, un equip de guies de l'empresa bagenca Dinamic Guies de Muntanya, els va acompanyar al llarg dels 26 km de l'últim tram del Camí Ignasià, tot explicant el paisatge que forma el Geoparc de la Catalunya Central, reconegut pel segell UNESCO.

Al llarg del traçat, van realitzar dos avituallaments, un a l'ermita de Sant Jaume de Castellbell, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, on van poder visitar l'ermita; i l'altre, al casal de Castellgalí que el consistori va obrir expressament per acollir-los.

Un cop arribats a Manresa, cap a quarts de 4 de la tarda, van poder visitar la Cova de Sant Ignasi i se'ls va obsequiar amb una bossa amb material promocional de la capital del Bages. Durant la tarda, van poder descobrir la ciutat pel seu compte i al vespre van sopar i dormir al Mas de la Sala.