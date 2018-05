El col·lectiu LGTBI percep el Bages com una comarca conservadora

Cristina Cruz, regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa; Albert Marañón, conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, i Maria Rodó de Zárate, consultora, han presentat a Manresa la diagnosi a la comarca del Bages sobre les persones LGTBI. Una de les conclusions és que lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals perceben el Bages com una comarca conservadora i reprimeixen les seves mostres d'afecte en públic.

La normalització de la repressió a l'hora de comportar-se amb normalitat a l'espai públic, als centres educatius i amb la pròpia família i amics és un dels grans problemes detectats. Anomalies que es produeixen també en els serveis de salut i en el marc laboral i que tenen més interioritzades les persones de més edat que les més joves.

Però ni tant sols els joves s'escapen de la tendència d'anar cap a l'àrea metropolitana o poblacions que es perceben com a més progressistes per poder actuar sense que l'observació a la que se senten sotmesos coarti la seva llibertat a l'hora d'expressar tant la seva orientació sexual com la pròpia identitat de gènere.

Contra la normalització

Segons l'anàlisi qualitatiu de l'estudi, els membres del col·lectiu LGTBI de més edat assumeixen actituds denigrants vers els que tenen una orientació sexual o identitat de gènere no majoritària de forma menys combativa que els de menys edat.

Aquesta situació d'anormalitat s'expressa clarament en el fet que no existeixen dades fiables amb les què basar els treballs incipients posats en marxa per elaborar un pla d'acció.

L'enquesta realitzada per l'Ajuntament i el Consell Comarcal ha obtingut respostes de 611 persones de les quals el 22% del col·lectiu LGTBI, però encara que indica tendències no se'n poden extreure conclusions estadístiques.

Sí es té clar que la meitat de les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals que han respost l'enquesta han patit discriminació a l'espai públic, ja sigui agressions, insults, menyspreu o hostilitat. Un percentatge similar s'han sentit discriminats en l'àmbit educatiu i un percentatge menor però molt significatiu, entre el 45% i el 40%, han percebut canvis en el tracte en el propi àmbit familiar.

La manca d'associacions específiques per aquest col·lectiu i d'un major activisme per visualitzar la seva situació es consideren molt necessàries.