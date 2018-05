El Pou de la Gallina premia les germanes caputxines, els Tirallongues i Josep Olivet

La revista manresana d'informació i opinió El Pou de la Gallina va lliurar aquest dimecres els Premis Oleguer Bisbal 2018. L'acte va tenir lloc al centre cultural el Casino en el marc de l'acte central de celebració dels 31 anys de la publicació manresana.

En el transcurs de l'acte, que va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, es va fer el lliurament de la 23a edició dels Premis Oleguer Bisbal, escollits, com sempre, per votació popular entre els lectors de la revista. Els guardons d'aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar a les germanes caputxines del convent del carrer Talamanca (Premi Oleguer Bisbal 2018 a les "manresanes més manresanes"), a l'empresari informàtic Josep Olivet Torras (Premi Oleguer Bisbal 2018 al manresà del Pou), i a la colla castellera Tirallongues (Premi Oleguer Bisbal 2018 als manresans d'actualitat).