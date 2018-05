Compte enrere per poder jugar a bàsquet al solar del Barreres

m. m. c.

Els operaris treballant al solar, on ja han instal·lat bancs amb material d´enderroc reutilitzable

Els operaris treballant al solar, on ja han instal·lat bancs amb material d´enderroc reutilitzable m. m. c.

Aquest mes de maig ha de quedar enllestida l'adequació del solar que ha quedat al carrer de les Barreres amb el d'en Tahones, fruit dels enderrocs que hi ha portat a terme l'Ajuntament. El nou espai públic incorporarà unes cistelles de bàsquet com a element de joc perquè qui ho vulgui hi pugui anar a fer la partideta.

De moment, al solar, que té més de 860 m2 -similar a la superfície de la veïna plaça Gispert- i que és fruit de l'enderroc de set finques deshabitades, de titularitat municipal i en estat de ruïna, ja s'hi poden veure els bancs que hi han instal·lat aprofitant material de l'enderroc. A banda de posar les cistelles, s'anivellarà el terra per evitar l'acumulació d'aigües i s'hi farà un acabat de paviment tou. També es blindarà l'espai per evitar-hi l'accés de vehicles.

Aquesta adequació és temporal perquè el solar resta pendent d'un pla de transformació urbana que inclou fer-hi pisos, una plaça i un nou carrer, a més a més de l'eixamplament del Tahones i del carrer del Pou. Els enderrocs es van començar el gener passat, amb un cost d'uns 115.000 euros.