L'Ajuntament urbanitzarà aquest estiu la vorera del tram sud de la via de Sant Ignasi

Aquest estiu és previst que comencin les obres d'urbanització de la vorera sud de la via de Sant Ignasi, que l'Ajuntament ha tret a concurs. La proposta que consisteix en completar les intervencions ja fetes en aquest vial amb la finalitat d'obtenir una vorera ampla, còmoda i arbrada que millori substancialment la connexió dels vianants entre el riu Cardener (zona del Pont Vell) i la plaça de Sant Ignasi. L'actuació, doncs, comporta una millora important de la relació entre el parc del Cardener i el Centre Històric. Serà a la vorera oest (pujant la via Sant Ignasi a l'esquerra, sota la Seu), on es farà un itinerari arbrat, que posarà en relació el riu i el Museu Comarcal de Manresa i permetrà millorar la comoditat i el paisatge urbà del darrer tram del Camí Ignasià, que es clou a l'antic Col·legi Sant Ignasi.

El projecte té un cost previst de 246.162 euros, dels quals 144.442 són aportats per l'Ajuntament de Manresa i 101.720 són finançats a través del projecte FEDER 2015-2020 que porta per títol "Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià" i que ha permès obtenir finançament per diverses actuacions com el Museu Comarcal, una part de les obres d'urbanització de l'entorn de l'ascensor de la plaça Major i altres obres que s'executaran l'any 2019 i 2020, com la del carrer del Balç, entre d'altres.

La intervenció es durà a terme entre la intersecció carrer Sant Marc-camí de la Cova i la plaça de Sant Ignasi, i permetrà completar un recorregut per a vianants arbrat, còmode i agradable entre el riu i la carretera del Pont de Vilomara un cop s'hagin completat les obres d'urbanització del tram a l'entorn del Museu, que s'executaran a partir de l'estiu, i del tram entre les piscines i la carretera del Pont de Vilomara, unes obres que està previst que s'iniciïn abans d'acabar l'any.

L'ordenació de la vorera es desenvolupa seguint les traces dels trams ja executats de la vorera oest de la Via de Sant Ignasi.



En el primer tram es conserva la rasant de la vorada executada i la base de formigó. Només es realitza la pavimentació.

es conserva la rasant de la vorada executada i la base de formigó. Només es realitza la pavimentació. En el segon tram, la vorera s'ampliarà per tal de donar continuïtat als trams de vorera ja executades. Així doncs, la vorera, que actualment té una amplada de 1,5 metres i està en un estat de conservació molt precari, passarà a tenir una amplada de 4 metres. Com que l'ampliació suposarà modificar les seves rasants, també caldrà modificar les de la calçada. Per aquest motiu també s'intervindrà en la meitat de la calçada, que quedarà amb dos carrils de 3,25 metres d'amplada amb dos sentits de circulació amb un total de 6,5 metres de calçada.



Pel que fa a les característiques d'urbanització, la vorera comptarà amb una franja d'un metre d'amplada -al costat de la vorada- de formigó blindat. La resta de la vorera –d'uns 3 metres d'amplada– es pavimentarà amb pedra granítica amb peces de 40 x 40 x 5 cm. A la franja d'un metre hi haurà els escocells pels arbres, fets amb platines d'acer corten.

Pel que fa a la vegetació es preveu la plantació de quinze lledoners (Certis Australis).

L'actuació té una superfície total d'intervenció de 1.300 metres quadrats i una longitud de vorera que no afecta ni modifica les xarxes de serveis existents, llevat de l'enllumenat públic que es renovarà amb la instal·lació de quatre fanals tipus Gran Via de 9 metres d'alçada.

Les obres es preveu que siguin executades aquest estiu, en un període màxim de dos mesos. Durant les obres es garantirà, en condicions de seguretat, l'accés de les persones als habitatges i activitats existents.