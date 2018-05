Manresa lidera un projecte capdavanter en recerca i innovació sobre l'aigua

Arxiu Particular

El centre tecnològic Eurecat-CTM lidera la Comunitat RIS3CAT Aigua que agrupa 56 entitats catalanes, entre empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats i associacions.

El projecte dedicarà un pressupost de 12 milions d´euros al desenvolupament d´un pla d´acció, amb projectes d´R+D+i estratègics, amb la finalitat que "Catalunya esdevingui un pol internacional de referència en recerca i innovació en l´aigua", ha destacat Xavier Martínez, responsable d´Aigües d´Eurecat-CTM i coordinador de la Comunitat RIS3CAT.

El CTM Ha acollit la primera reunió de la Comunitat RIS3CAT. En la trobada es va posar de manifest que actualment el sector català de l´aigua factura 4.480 milions d´euros, segons dades d´un estudi elaborat per la Generalitat de Catalunya a través d´ACCIÓ, representant un 2,2 per cent del PIB català i posicionant-lo com un sector industrial clau de l´economia catalana.

L´objectiu de la Comunitat RIS3CAT Aigua, que suma 56 empreses, centres tecnològics i d´investigació, universitats i associacions, és transformar econòmicament el sector de l´aigua per "superar els reptes econòmics, ambientals i socials de futur", ha explicat el coordinador de la iniciativa, durant la trobada que ha marcat el tret de sortida.

Segons ha exposat el coordinador, la Comunitat RIS3CAT Aigua permetrà al sector català de l´aigua adquirir les capacitats i desenvolupar els serveis i productes necessaris que permetin "no únicament donar resposta a les problemàtiques relacionades amb la gestió de l´aigua a nivell català", sinó també "poder posicionar-se a nivell internacional com a referent i com a proveïdor de tecnologia i serveis en el sector a nivell global".

La iniciativa vertebrarà i cohesionarà territorialment tots els agents del camp de les aigües a Catalunya i "permetrà una connexió nacional i internacional de cara a obtenir el recolzament dels instruments de finançament de l´R+D+I", ha assenyalat.

Un projecte per a cada repte

Els projectes de la Comunitat RIS3CAT Aigua estaran focalitzats en l´economia circular, en el tractament d´aigües, la monitorització i suport a la decisió per a la qualitat de l´aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors intensius.

Aquests reptes abordats de forma específica pels projectes Digestake (Universitat de Girona-Lequia com líder), Regireu (Eurecat-CTM), Imaqua (Eurecat), Elde (Universitat Politècnica de Catalunya-INTEXTER), Watertur (Catalan Water Partnership) i Eflucomp (Eurecat-CTM), són els principals reptes identificats pel sector per tal d´aconseguir l´especialització necessària de cara a futur.

"La llarga trajectòria d´Eurecat-CTM en la participació i coordinació de grans projectes en el sector de l´aigua ha fet que les entitats participants l´escullin com a líder de la Comunitat RIS3CAT Aigua, atorgant-li la missió de donar suport en la consecució dels objectius plantejats i posicionant-lo com a referent en el sector", ha afegit Xavier Martínez.

A partir d´ara, la Comunitat RIS3CAT Aigua se centrarà en establir sinergies entre les empreses, potenciant la recerca i dinamitzant el sector, per garantir la salut i el benestar de les persones i del medi ambient, reduir el cost de gestió de l´aigua, conservar el recurs natural i transformar-ne els models de gestió cap a una economia circular.

La Comunitat RIS3CAT Aigua és una de les sis noves Comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d´ACCIÓ –l´agència per a la competitivitat de l´empresa-, una estratègia que compta per aquesta convocatòria amb un pressupost de 24 milions d´euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Gràcies a aquests sis projectes atorgats en el pla d´actuació, la Comunitat RIS3CAT Aigua potenciarà l´economia i la indústria catalana mitjançant noves tecnologies i serveis que ajudin a millorar la gestió i la reutilització d´aquest recurs.



Sobre Eurecat-CTM

La Fundació CTM Centre Tecnològic forma part del centre tecnològic Eurecat (membre de TECNIO), que aplega l´experiència de més de 600 professionals que generen un volum d´ingressos de 43 milions d´euros anuals i dóna servei a més de 1.500 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d´alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona i Amposta i amb una seu a Brasil, participa a 160 grans projectes consorciats d´R+D+i nacionals i internacionals d´alt valor estratègic i compta amb 81 patents i 8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació a www.eurecat.org



Sobre UdG-LEQUIA

El Laboratori d´Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) dedicat al desenvolupament de solucions eco-innovadores en l´àmbit de l´aigua. Fundat el 1992, integra un equip multidisciplinari de 30 persones, i compta amb laboratoris i plantes pilot tant a la Facultat de Ciències de la UdG com al Parc Científic i Tecnològic d´aquesta mateixa universitat. El LEQUIA està reconegut com a grup de recerca consolidat i té el segell de qualitat TECNIO. Més informació a http://lequia.udg.cat



Sobre CWP

El Catalan Water Partnership (CWP) és el clúster català de l´aigua, format per entitats vinculades a l´ús sostenible de l´aigua i que té com a objectiu principal millorar la situació competitiva del seus associats. El CWP va ser creat al 2008 i actualment compta amb 75 associats que representen una facturació agregada en l´àmbit de l´aigua de més de 3.500M€, la majoria dels associats avui són pimes, però també hi ha 8 centres de recerca i universitats i les grans companyies del sector. La missió principal del CWP es impulsar la competitivitat del sector de l´aigua, bàsicament mitjançant projectes d´R+D, innovació, internacionalització i desenvolupament de negoci. De les entitats participants a la Comunitat RIS3CAT, la gran majoria formen part del CWP. Més informació a www.cwp.cat



Sobre UPC-INTEXTER

INTEXTER és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que forma part de la xarxa TECNIO. És referent en R+D+i, amb amplia expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat. INTEXTER és un centre multidisciplinari que compta amb un equip especialitzat en el tractament d'aigües residuals industrials formant part del grup de recerca consolidat ENMA (Enginyeria del Medi Ambient). El grup ENMA desenvolupa la seva activitat al laboratori de Control de la Contaminació Ambiental de l´INTEXTER, creat al 1977 i pioner en l´estudi de mètodes de depuració d´aigües. Les seves línies d´investigació estan enfocades en el tractament d´aigües residuals industrials des d´un punt de vista d´economia circular (reciclatge d'aigua i matèries primeres, estudis de recuperació, reducció de consum d'energia, avaluacions del cicle de vida, etc.). Més informació a www.upc.edu/intexter.