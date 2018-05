El CTM de Manresa lidera un projecte de 12 milions per millorar la gestió de l'aigua

arxiu particular

Dues imatges de l´acte que va tenir lloc ahir a Manresa. La Fundació CTM Centre Tecnològic d´Eurecat actua com a referent entre els diferents actors del projecte

El CTM-Centre Tecnològic de Manresa, que forma part del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, lidera la Comunitat RIS3CAT Aigua, que agrupa 56 entitats catalanes, entre empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats i associacions.

El projecte dedicarà un pressupost de 12 milions d'euros al desenvolupament d'un pla d'acció, amb projectes de recerca i desenvolupament estratègics, amb la finalitat que «Catalunya esdevingui un pol internacional de referència en recerca i innovació en l'aigua», va destacar ahir Xavier Martínez, responsable d'Aigües d'Eurecat-CTM i coordinador de la Comunitat RIS3CAT.

El CTM de Manresa va acollir ahir la primera reunió de la Comunitat RIS3CAT. La Fundació CTM Centre Tecnològic d'Eurecat actua com a referent entre els diferents actors del projecte.

En la trobada es va posar de manifest que actualment el sector català de l'aigua factura 4.480 milions d'euros, segons dades d'un estudi elaborat per la Generalitat de Catalunya, representant el 2,2 % del PIB català i el posiciona com un sector industrial clau de l'economia catalana. L'objectiu de la Comunitat RIS3CAT Aigua, que suma 56 empreses, centres tecnològics i d'investigació, universitats i associacions, és transformar econòmicament el sector de l'aigua per «superar els reptes econòmics, ambientals i socials de futur», va explicar el coordinador de la iniciativa, durant la trobada que va donar el tret de sortida.



Proveïdors de tecnologia

Segons ha exposat el coordinador, l'objectiu és que el sector català de l'aigua adquireixi les capacitats i desenvolupi els serveis i productes necessaris que permetin «no únicament donar resposta a les problemàtiques relacionades amb la gestió de l'aigua a escala catalana», sinó també «poder posicionar-se a escala internacional com a referent i com a proveïdor de tecnologia i serveis en el sector a escala global».

La iniciativa vertebrarà i cohesionarà territorialment tots els agents del camp de les aigües a Catalunya i «permetrà una connexió nacional i internacional de cara a obtenir el suport dels instruments de finançament de l'R+D+I». Els projectes estaran focalitzats en l'economia circular, en el tractament d'aigües, la monitorització i suport a la decisió per a la qualitat de l'aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors intensius.

Aquests reptes abordats de forma específica pels projectes Digestake (Universitat de Girona-Lequia com líder), Regireu (Eurecat-CTM), Imaqua (Eurecat), Elde (Universitat Politècnica de Catalunya-INTEXTER), Watertur (Catalan Water Partnership) i Eflucomp (Eurecat-CTM), són els principals que han estat identificats pel sector per tal d'aconseguir l'especialització necessària de cara al futur.

«La llarga trajectòria d'Eurecat-CTM en la participació i coordinació de grans projectes en el sector de l'aigua ha fet que les entitats participants l'escullin com a líder de la Comunitat RIS3CAT Aigua, i li ha atorgat la missió de donar suport en la consecució dels objectius plantejats i l'ha posicionat com a referent en el sector», va afegir Xavier Martínez.



Comunitat acreditada

La Comunitat RIS3CAT Aigua és una de les sis noves Comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ–Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, una estratègia que disposa per a aquesta convocatòria d'un pressupost de 24 milions d'euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Gràcies a aquests sis projectes que han estat atorgats en el pla d'actuació, la Comunitat RIS3 CAT Aigua potenciarà l'economia i la indústria catalana mitjançant noves tecnologies i serveis que ajudin a millorar la gestió i la reutilització d'aquest recurs. A partir d'ara, se centrarà a establir sinergies entre les empreses, potenciarà la recerca i dinamitzarà el sector, per reduir el cost de gestió de l'aigua i transformar els models de gestió.