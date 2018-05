L'Ajuntament ha passat de complementar 178 beques menjador a 787 en només tres anys

Els Serveis Socials de l'Ajuntament adverteixen que la crisi no està superada ni de bon tros pels sectors de la població que l'han notat més al moll de l'os. Si, recentment, aquest diari ho demostrava a partir de les xifres del menjador social (vegeu l'edició de dimecres), avui és el torn de les beques menjador. La xifra de les que complementa l'Ajuntament ha passat de 178 a 787 en tres anys.

El darrer any, del curs 2016-2017 al curs 2017-2018, les beques han passat de 530 a 787, que representa un increment del 48%. Aquesta xifra és especialment preocupant perquè, a diferència del que va passar del curs 2014-2015 al curs 2015-2016, en què van augmentar de 178 a 490, no hi ha hagut cap canvi. Aleshores, l'increment, que va ser molt important, va tenir a veure amb una modificació per part de l'equip de govern dels requisits per rebre aquesta ajuda –van passar a ser menys restrictius– que es va traduir en l'esmentat increment.



Els mateixos criteris

Del curs passat a l'actual no hi ha hagut cap canvi de criteri ni de barem. Tant la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, com la cap de la secció de Serveis Socials, Josefina Remírez, no tenen una explicació concreta. «No sabem si és perquè entra més gent en el barem i hi ha sol·licituds o perquè hi ha més necessitat». De fet, sigui una cosa o l'altra, el fet és que hi ha més famílies que necessiten aquesta ajuda, la qual cosa no és una bona notícia.

Santolària explica en què consisteixen els ajuts. «Nosaltres el que fem és complementar [una part de] els de la Generalitat. Les famílies presenten la sol·licitud a l'escola [1.861 aquest curs], que van a parar al Consell Comarcal. Aquest, amb el criteri de la Generalitat, les avalua i els dóna una puntuació. Concedeix x beques al 100% i, la resta, al 50%». Quan l'Ajuntament té la informació, «mirem la situació de la canalla i, a partir d'un número de punts molt més avall del llistó de la Generalitat, completem els del 50% al 100%». No són tots, però. N'hi ha que es queden amb l'ajuda del 50% (774 aquest curs). Quant a les que at0rga la Generalitat al 100%, també aquest curs, en van ser 35, xifra que diu que no varia gaire d'un any a l'altre.



Un aclariment

La regidora i la tècnica assenyalen, per a qui ho tingui mal entès, que la immigració no té un paper protagonista en aquest augment perquè, si bé ara torna a remuntar (vegeu l'edició de dijous), «havia baixat i no es va notar» en la demanda de beques menjador.