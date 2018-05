Alumnes d'instituts de Manresa i Sant Fruitós de Bages recorden l'horror de Mauthausen

"Un record per al conseller Raül Romeva" i per a la resta de representants del govern i del Parlament català, i de l'ANC i Òmnium que avui són a la presó o a l'exili. Davant la placa que l'any passat Romeva va inaugurar al mur dels estats, en nom de Catalunya, recordant els deportats als camps nazis i el seu patiment, desenes de joves del Bages han trencat en aplaudiments. Estudiants dels institituts Lacetània, Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Gerbert d'Aurillac han participat aquest diumenge en els actes internacionals per commemorar l'alliberament del camp de Mauthausen. Els joves han viatjat acompanyats pels seus professors.

Era un molt d'una alta càrrega emotiva. Molt dels que ahir eren a Mauthausen també hi havien estat l'any passat, participant en aquest acte que aleshores presidia el conseller Romeva. En l'acte d'aquest diumenge hi han intervingut la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Carme Carcia, el director de Memorial Democràcia, Plàcid Garcia-Planes, la diputada bagenca Adriana Delgado (ERC), enguany únic representant del Parlament, Joan Carles Batanès, alcalde de Sant Fruitós, i alumnes, que han recordat la figura de Joaquim Amat Piniella, el testimoni que va deixar en el seu llibre KL Reich i, la dell també manresà, que va sobreviure a Mauthausen, Jacint Carrió.

L'acte, que era organitzat per Amical Mauthausen i la mateixa Generaliltat, va tenir lloc ahir al matí. Els estudiants del Bages van tenir protagonisme amb la lectura de texts d'Amat Piniella i amb una interpretació musical amb gralla. Les intervencions, vàries recordant el testimoniatge d'Amat Piniella, van versar sobre "el record als republicans catalanistes que van lluitar per la democràcia, persones que la guerrra civil i el feixisme van voler desactivar", segons explicava ahir la diputada Adriana Delgado.

La mateixa política republicana ha explicat a Regio7 ha afegit que de les paraules dels polítics se n'extreia la voluntat de compromís per continuar mantenint en el record els protagonistes de Mauthausen, de mantenir viu l'esperit de recuperació de la memòria històrica, i, també, la voluntat de "condemnar el feixisme, i reconèixer, aquí i a arreu, les víctimes i el respecte de la llibertat i els dret individuals".

Delgado destacava que tot i la situació que viu el país i la política de les màximes institucions, "hem de recordar la gent que va lluitar per la democràcia".