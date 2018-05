La pluja aigualeix la 20a Moguda a l'Agulla del CAE

Arxiu Particular

Una imatge de la Moguda a l´Agulla Arxiu Particular

La 20a Moguda a l´Agulla va estar molt condicionada dissabte per un dia rúfol i per la pluja que va caure a mitja tarda. Tot i així, el CAE va poder fer totes les activitats programades.

El que havia de ser una edició molt especial de la Moguda a l´Agulla, va quedar força deslluïda pel mal temps que va fer dissabte. Les previsions anunciades de pluja, un dia rúfol i gris i un ruixat de mitja tarda varen ser tres elements claus en el desenvolupament d´aquesta 20a edició.

Plantar cara al mal temps

Tot i així, des del CAE es va voler plantar cara al mal temps i des de bon matí es va treballar en el muntatge de la Moguda: carpes, taules, cadires, pancartes, decoracions... I a les cinc de la tarda es donava el tret de sortida.

Fins i tot el sol va voler-se sumar a la festa durant una estona, però poc abans de la set, un ruixat va fer fugir bona part dels participants. Tot i així, passada la pluja, la companyia King Q Sham va engegar el seu espectacle El viatge del senyor Q davant del centenar de valents que varen resistir la pluja. D´aquesta manera es posava punt i final a aquesta 20a edició de la Moguda a l´Agulla.

Enguany la Moguda s´ha centrat en l´Ecoparc de la Catalunya Central. Per això totes les activitats s´havien agrupat en cinc grans espais relacionats amb el mar que, milions d´anys enrere ocupava aquest territori: l´escull de corall, el fons marí, la platja, la sal i el delta. A més a més, centenars d´estels de peixos Koinobori fets per alumnes de diferents escoles de Manresa i de Casals de Joves de la comarca decoraven el parc de l´Agulla. A les aletes dels peixos, els nois i joves hi havien escrit els seus desitjos.

La Moguda és una activitat organitzada pel CAE i que compta amb el suport d´un gran nombre de persones voluntàries. Enguany, gairebé una quarantena de persones han respost a la crida de col·laboració feta des del CAE per participar en el muntatge, desmuntatge i dinamització de les activitats.

La Moguda a l´Agulla 2018 ha comptat amb la col·laboració del Parc de la Sèquia, la Fundació La Xarranca i Imaginat i amb el suport de l´Ajuntament de Manresa, la Direcció General de Joventut de la Generalitat del Catalunya i la Diputació de Barcelona.