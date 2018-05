Rosa Argelaguet és reelegida directora de la UPC Manresa

Rosa Argelaguet serà la directora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) quatre anys més, fins l'any 2022. D'aquesta manera Argelaguet, que ha guanyat amb el 82% de vots ponderats, repeteix mandat al capdavant de la UPC de Manresa. La directora ha detallat a Regió7 que, habitualment, "es respecten els dos mandats" de cada director, per la qual cosa, el resultat de les eleccions no ha estat cap sorpresa i, de fet, "no s'havia presentat cap més candidat". Quan acabi el segon mandat, l'any 2022, Rosa Argelaguet ja no es podrà presentar com a candidata per optar a un tercer mandat, ja que així està establert.

Argelaguet ha explicat a Regió7 que encara aquest segon mandat "amb molta il·lusió. Amb moltes coses per començar i d'altres per acabar". Destaca que entre els objectius que s'ha fixat per aquests propers quatre anys hi ha "la voluntat de posar en marxar un màster relacionat amb les TIC, per una banda, i recuperar els estudis d'electricitat oferint una doble titulació, per l'altra". Aquests estudis que s'ha marcat oferir en els propers anys la UPC Manresa responen, segons la directora, "a les demandes que ens arriben de les empreses".

La directora de la UPC Manresa remarca que una de les metes és "continuar fent-nos visibles a secundària, explicant i demostrant que fem les coses bé i que els nostres estudiants tenen un 100 % d'ocupació quan acaben els estudis, ja que fan falta enginyers i enginyeres".

Rosa Argelaguet afegeix que l'EPSEM seguirà promovent programes pioners "com la Copa STEM", "potenciarem les associacions d'estudiants" i "continuarem dinamitzant l'escola per projectar-la, cada vegada més, cap a la ciutat i cap a fora". En aquest sentit, la directora, ressalta que "tenim alumnes vinguts de fora, com ara d'Andorra, Puigcerdà o Terrassa, ciutat on també hi ha una escola d'enginyeria".

Coincidint amb el 75è aniversari de l'escola, Rosa Argelaguet descriu que la universitat "està vivint una moment força dolç, al que ha costat arribar".