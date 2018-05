Acte amb la mare d'Anna Gabriel i les germanes de Jordi Cuixart i Toni Comín

Aquest dijous, 10 de maig, a les 7 del vespre, l'Espai Òmnium de Manresa acollirà l'acte de presentació al Bages de l'Associació Catalana pels Drets Civils, creada pels familiars dels presos polítics i del Govern a Bèlgica. Hi assistiran Betona Comín, germana Toni Comín; Maribel Sabaté, mare d'Anna Gabriel, i Esther Cuixart, germana de Jordi Cuixart.

L'Associació Catalana pels Drets Civils és una entitat creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma d'actuació conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per canalitzar les mostres de solidaritat i suport i per defensar els drets civils i denunciar la vulneració que està portant a terme l'estat espanyol.

L'objectiu és denunciar la vulneració els drets fonamentals a les persones represaliades a causa del procés independentista. Defensa els drets civils a nivell universal i vol donar veu també a altres persones i a les seves famílies que vegin els seus drets civils afectats o vulnerats tant a Catalunya com a nivell internacional. L'associació actualment està integrada per 18 famílies, i està oberta a totes les famílies que vegin els seus drets civils afectats o vulnerats.