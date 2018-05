Arrenquen els treballs per millorar els accessos a la mesquita de la Fàbrica de l'Aranya de Manresa

Les obres que han començat a la fàbrica del Salt se centren principalment en dues actuacions: la construcció d'un nucli vertical de comunicacions i la construcció d'un nou accés a la mesquita i seran assumides per l'Associació Cultural Islàmica i l'Ajuntament de Manresa. Aquest matí se n'ha fet la presentació, amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy; i el president de l'Associació Cultural Islàmica, Abdellah Anhari.

Per una banda, es construirà un nou volum que contindrà un nou nucli vertical de comunicacions. Aquest nucli, format per una escala comunitària i un ascensor, permetrà connectar totes les plantes entre si amb dos nous accessos: un a cota de la via de Sant Ignasi i un altre des de la plaça del Salt, amb accés directe a la segona planta, de propietat municipal. Aquest nou volum es construirà a la banda nord de la nau, a tocar de les escales que connecten el carrer Montserrat amb la plaça del Salt i que ara és ocupat per un cos afegit a la nau principal durant el segle XX i que no té cap interès patrimonial.

Aquest nou nucli de comunicacions permetrà resoldre diverses problemàtiques: en primer lloc obtenir una segona escala, necessària pel compliment de la normativa contra incendis en un edifici d'aquestes dimensions. A més, aquesta escala permetrà tornar a dotar la segona i tercera plantes -de titularitat pública- d'uns accessos normalitzats (actualment la segona planta no té accés i a la tercera s'hi accedeix des de la coberta). Per altra banda, la incorporació d'un ascensor permetrà adaptar-se a la normativa en matèria d'accessibilitat.

El nou volum tindrà una façana d'obra de fàbrica de maó vist, similar a l'emprat en la construcció de la xemeneia. A més, aquest volum serà més baix i reculat respecte el pla de façana que l'actual, amb la qual cosa posarà en valor l'edifici original de la fàbrica del Salt, un element protegit patrimonialment i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

Per altra banda, l'altre gran canvi serà la construcció d'uns nous accessos a la mesquita per la banda sud. Per tal de dur-los a terme s'enderrocarà el cos de planta baixa que hi ha adossat a la façana sud, a tocar del camí de la Cova. Un cos afegit i sense cap interès patrimonial. A canvi d'aquest cos, se'n construirà un de nou, molt més petit, que contindrà el nou accés principal a la mesquita. La resta de l'espai s'alliberarà i urbanitzarà i passarà a formar part de l'espai públic. A aquest nou accés també cal sumar-hi un nou vestíbul i una escala que es construirà a la primera crugia de la nau (a la part interior més propera a la façana) que connectarà el nou accés amb l'espai de culte situat a la planta primera.

El conjunt de les obres tenen un cost proper als 900.000 euros. Les obres de la primera actuació són comunitàries i tenen un cost de 280.000 euros. Tenen un termini d'execució de 10 mesos i seran assumides per les dues propietats que se'n beneficien: l'Ajuntament i l'Associació Islàmica del Bages.

La segona actuació, corresponent al nou accés principal a la mesquita, així com les obres de millora que es duran a terme al seu interior, aniran a càrrec de l'Associació Cultural Islàmica. Les obres es faran en paral·lel a les anteriors i es preveu que estiguin completament acabades aproximadament en un any.

En la presentació d'aquest matí, el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, ha explicat el contingut de les obres que han començat, "un conjunt d'actuacions que permetran adaptar l'edifici a totes les normatives, que permetrà dotar-lo de nous accessos, però sobretot que farà possible resoldre una problemàtica que fa 14 anys que dura, que és que la mesquita pugui tenir llicència definitiva, en comptes de la provisional de què disposa actualment". Aloy ha remarcat també la importància que a la banda sud de l'edifici, "la part que s'enderroca passarà a formar part de l'espai públic, i això permetrà guanyar espai per a la ciutat" a la confluència entre la via de Sant Ignasi i el camí de la Cova.

Per la seva banda, Abdellah Anhari, president de la Comunitat Islàmica del Bages, ha recordat els esforços fets per assolir l'acord, i ha expressat un agraïment a "l'actual govern de Manresa, amb qui hem fet una negociació molt bona i responsable". També ha agraït el suport a les associacions de veïns tant d'Escodines com de Barri Antic i ha mostrat la seva satisfacció per l'inici de les obres, després que "molta gent ens ubiqués fora d'aquí, però nosaltres creiem que la mesquita de Manresa és en un lloc estratègic, a l'entrada de Manresa, just entre la Seu i la Cova. Esperem que la mesquita estigui a l'altura del govern de Manresa i de la confiança que ens han donat".

Anhari ha explicat que la mesquita Al Fath passarà a anomenar-se "Centre Cultural Islàmic de Manresa", perquè "la mesquita només té l'aspecte religiós, però volem obrir-nos més a la societat i aportar moltes coses al desenvolupament del país i la ciutat. Som manresans, aquesta mesquita és dels manresans, no importa la confessió de cadascú. Aquí pot venir tothom i dur a terme una activitat sociocultural amb nosaltres". També hi ha afegit que dins la mesquita es faran reformes i "hem donat indicacions a l'arquitecte per tal que mescli l'art català amb l'art musulmà. Per exemple l'accés serà una volta catalana, qualsevol manresà s'hi pot sentir identificat". Igualment, adaptaran espais per a aules homologades. Abdellah Anhari ha explicat que els recursos per finançar les obres provenen exclusivament dels propis associats.

Al seu torn, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha tancat la presentació tot fent una valoració molt positiva de l'inici de les obres i de l'acord per tal que la mesquita obtingui llicència: "Hem estat 14 anys en una situació a precari, i ara definitivament la podem tancar". L'alcalde ha remarcat "el consens de tots els grups polítics per poder regularitzar la mesquita en aquest espai, i també el consens veïnal". Igualment, ha posat en valor la col·laboració público-privada per tirar endavant els treballs, i ha volgut tenir un record per la persones que van plantejar aquest ús per a l'espai: "Manresa és un model i un referent del diari interreligiós", ha assegurat, i ha destacat "la voluntat de consens i de col·laboració de l'Associació Cultural Islàmica del Bages, per c onstruir conjuntament una sola ciutat".



Dotze anys de provisionalitat



L'Associació Cultural Islàmica del Bages va obtenir llicència per obrir la mesquita en un edifici annex a la fàbrica del Salt el 2004 i hi va començar l'activitat el juny del 2005. En un context social que no era fàcil en aquell moment, l'obertura d'aquest centre de culte islàmic va tenir un important avalador en una especialment activa Xarxa de Diàleg Interreligiós que s'havia constituït amb representants de totes les religions que tenien practicants a la ciutat.

Un temps després, l'associació Islàmica va necessitar més espai i va comprar també la primera planta de la nau de la fàbrica, tot i que el planejament vigent en aquell moment encara no admetia l'ús religiós en aquell espai.

Durant anys s'ha mantingut aquesta situació de provisionalitat, fins que el 2013 es va crear el grup de treball per a l'estudi dels futurs usos de la fàbrica de l'Aranya, atesa la voluntat del govern municipal d'estudiar totes les possibles alternatives per el funcionament del centre de culte, dins del marc urbanístic, i la voluntat de tots els grups municipals de cercar el major consens possible amb totes les parts implicades sobre qualsevol decisió que afectés a aquest àmbit.

Aquesta comissió, formada per tots els grups municipals i personal tècnic de l'Ajuntament, es va reunir en dues ocasions, el 2013 i el 2014, i va acordar que les solucions urbanístiques necessàries quedessin reflectides al planejament a través d'una modificació puntual del Pla General de 1997 o incorporant-les a la revisió del POUM, que en aquells moments s'estava redactant.

Per altra banda, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el 6 de juny de 2017, ja qualifica la fàbrica del Salt com a equipament amb un doble ús: comunitari (religiós) i de proximitat. Una decisió que ja dona compliment al mandat del grup de treball i resol la incorporació de l'ús religiós a l'edifici..

Un cop reconegut l'ús, encara era necessari un projecte d'edificació que permetés a l'activitat posar-se al dia normativament, especialment pel que fa a l'accessibilitat i la seguretat en cas d'incendi. Per aquest motiu era necessari el projecte al qual ara s'ha donat llum verd per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

El 14 de juliol de 2017 el grup de treball per a l'estudi dels futurs usos de la Fàbrica del Salt, integrat per representants de tots els grups municipals i personal tècnic, jurídic i urbanístic de l'Ajuntament de Manresa, va acordar donar llum verd a la intervenció que permetrà dotar tot l'edifici dels elements necessaris per resoldre les mancances d'accessibilitat i de seguretat a l'edifici. Un acord que ara es comença a fer realitat amb l'inici de les obres.