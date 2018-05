Veïns de les Escodines denuncien excés de trànsit i poc manteniment al barri

Excés de trànsit per carrers sense voreres que, a més, són vials deteriorats pel fet de desenvolupar una funció que no quadra amb les característiques de la seva urbanització. Aquesta és una de les queixes que veïns de les Escodines van voler fer pública aquest dilluns, però no l'única.

En un recorregut amb Regió7 pel barri, van denunciar que grans jardineres instal·lades per evitar estacionaments han estat desplaçades, per exemple, davant l'accés a la passarel·la per la plaça del Salt i els vehicles aparcats intercepten aquest recorregut per a persones que van amb cadira de rodes.

La gran quantitat de llambordes i reixes metàl·liques de desguàs trencades o descalçades combinada amb el trànsit, sobretot dels vehicles més pesants, genera soroll dia i nit que està acabant la paciència dels que hi viuen al voltant, sobretot ara que s'acosta el temps d'obrir les finestres a la nit.

A banda de les esquerdes al paviment, els pedaços que s'hi han posat en punts com el carrer Vell de Santa Clara, la manca de pavimentació i les males olors d'un tram del passatge de la Cova i els sots abundants, es queixen que es troben sense parades de bus perquè la de Vidal i Barraquer ha estat anul·lada per les obres i la de Joan XXIII (CAP Sant Andreu) eliminada, amb la qual cosa han d'anar fins a la plaça Sant Jordi. Massa lluny.

Tenint en compte que el gruix d'obres a la Via de Sant Ignasi i Bertran i Serra encara ha d'arribar, i entenent que això farà augmentar el trànsit desviat per rutes alternatives i els problemes, han decidit fer escoltar les seves queixes.

Conxita Serra assegurava aquest dilluns que ella viu al sector de Santa Clara i des de casa seva sent la repicadissa del carrer Barceloneta. En aquest mateix sentit, Albert Alegret alertava dels efectes sobre l'espai públic que tindrà aquesta situació en carrers que no estan dissenyats per suportar tant trànsit.

Una altra veïna, Fàtima Tahiri, explicava que en un context en què a les Escodines li falta comerç i li sobren habitatges buits, la cura per l'espai públic ha de jugar un paper importat.

Judit Piedra va posar un altre element sobre la taula i va lamentar que hi hagués tan poc manteniment de l'arbrat, amb branques a tocar de finestres, i del poc verd que té el barri.

La presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, assegurava aquest dilluns que hi ha algunes d'aquestes mancances que han estat posades en coneixement de l'Ajuntament de forma reiterada sense que s'hagin solucionat.

Al carrer Barceloneta, «fa mesos i mesos que vam tractar amb l'Ajuntament el tema de les rajoles que fan soroll i de la situació creada pel volum de trànsit elevat, sobretot de camions i camionetes que van cap a la Clínica Sant Josep, i com aquesta situació desperta, molesta i porta molt malestar al veïnat», assegura Carrió.

A pocs metres, els carrers Escodines i Sant Bartomeu «estan espatlladíssims. Estem suportant un volum de trànsit inacceptable en vials pensats per anar a 30 per hora i amb trams sense voreres». Carrió afegeix que com més trànsit suporten més es deterioren els vials i «més perill comporten per als veïns, sobretot gent gran que pot caure i fer-se mal i, també, per a la canalla».

La dirigent veïnal va recordar que fa 1 any que van fer una visita a la plaça del Salt amb representants i tècnics municipals. Se'ls va comunicar que s'havien apartat les jardineres per poder aparcar i que «per la rampa no poden passar les persones en cadira de rodes».

De les dues rampes que comuniquen amb la passarel·la sobre la Via de Sant Ignasi, n'hi ha una que les persones que van amb cadira de rodes no la poden fer servir perquè la inclinació és excessiva «i això és per com de mal feta està la rampa petita», assegura.

Si a això s'hi afegeix l'habitual presència de cotxes aparcats, no només no poden passar les persones amb cadira de rodes sinó tampoc les que empenyen un cotxet d'infant o han de fer servir crosses o bastons. Carme Carrió també troba greu que amb les obres hagi quedat fora de servei la parada del bus urbà de davant les piscines municipals, al carrer Vidal i Barraquer, però, «a més, s'ha anul·lat la parada del costat de la capella del Remei i han posat una altra parada a la plaça Sant Jordi. Això vol dir que per als veïns i veïnes de les Escodines la parada del transport urbà és molt lluny i tenim una població molt envellida».