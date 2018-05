Ànecs 'tennistes' a Manresa

El gran xàfec caigut sobre el Pla de Bages va deixar dimarts a la tarda escenes com aquestes, ànecs nedant a les instal·lacions del Club Tennis Manresa.

El club, en un tuit recollia dues fotografies i se'n feia ressò de que en comptes dels tennistes habituals hi havien pogut "jugar" a les pistes uns ànecs de l'espai veí del parc de l'Agulla, on hi ha una important colònia d'aquestes aus.

Pel que es veu els dies de molta pluja també podran canviar d'àmbit i passar del llac i la sèquia a la pista de tennis.