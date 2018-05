El carril bici de Viladordis aporta un nou punt de contacte segur amb l'Anella Verda

Una ciutat necessita punts de fugida que poden ser carreteres per marxar lluny en cotxe o bons itineraris per fruir de l'entorn anant a peu o en bicicleta.

Manresa té una Anella Verda encara poc formada dintre de l'imaginari dels seus ciutadans per la manca de continuïtat d'uns itineraris mal senyalitzats. Però cada acció que es porta a terme per facilitar que caminadors i ciclistes ho tinguin més fàcil per entrar en contacte amb la corona verda de la ciutat és un pas endavant que dóna els seus fruits.

És el cas del carril bici entre el carrer de Viladordis i el nucli de Viladordis, que encara no està totalment enllestit però que ja mostra les seves principals característiques.

A la confluència dels carrers Viladordis i Montcau comença la carretera de Viladordis i amb ella el carril bici al qual s'ha dotat de continuïtat fins al nucli de Viladordis.

Un cop a Viladordis es pot anar a les Marcetes, seguir itineraris cap al Pont de Vilomara, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les tines de la Vall del Flequer, Rocafort, Montserrat, Castellgalí. Sense anar tan lluny, permet desviar-se per anar cap al camí del Grau i d'allà als Tres Salts o Sant Benet. Queda a prop la passarel·la del Guix per connectar amb el parc de l'Agulla, la Sèquia i el pla de Bages.

D'espais n'hi ha un munt, però caminadors i ciclistes han de poder travessar amb seguretat les carreteres que fan de muralla.

Per posar un exemple de punt no resolt hi ha com s'ha de travessar la C-55 venint del Poal o de Joncadella, sense fer una gran marrada pel polígon del Pla dels Vinyats, per enfilar cap a Fals i Fonollosa.

Ara, al carrer Viladordis es pot agafar el carril bici i quan ja és carretera de Viladordis hi ha senyalització visible d'espai reservat per als que caminen i els ciclistes, que prohibeix els vehicles de motor.

A la rotonda que distribueix el trànsit per la C-55, la C-16 i la C-25 hi ha un semàfor amb polsador que permet travessar per donar continuïtat al recorregut.

En aquest tram, caminants i ciclistes estan protegits del trànsit per tanques de separació metàl·liques que donen pas a unes altres de fusta al tram més pròxim a Viladordis.

Les tanques, el semàfor amb polsador, la senyalització vertical i horitzontal han de permetre que circulin amb seguretat aquells que no tenen altre para-xocs que el seu propi cos.

Aquesta intervenció forma part de les obres licitades pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per millorar la mobilitat entre la ronda de Manresa (C-55) i l'autopista C-16, així com resoldre les connexions locals de Viladordis amb la C-55 i la zona agrícola dels Trullols. Els treballs, que ja es troben en la recta final, es van licitar per un import de 2,3 milions d'euros i l'obra es va executar finalment per 1,9 milions.

El projecte consisteix en l'adequació de la carretera de Viladordis, que és un vial municipal de Manresa, al tram que va des de l'enllaç amb la C-55 fins a l'enllaç amb l'autopista C-16, on se situa el nucli de Viladordis.

Obres complementàries



Aquestes obres complementen l'eixamplament de la ronda de Manresa a quatre carrils que s'ha portat a terme recentment i que va incloure la creació d'un nou ramal des de la carretera de Viladordis cap a la ronda de la C-55 en sentit Barcelona.

L'obra comprèn un tram de 900 metres, en el qual s'ha configurat una calçada de 10 metres d'amplada amb 2 carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres cadascun.

A la zona d'enllaç amb la ronda de Manresa, s'han construït dues rotondes de 48 metres de diàmetre per millorar les dues interseccions a banda i banda de la ronda de la ciutat.

Aquests giratoris afavoriran la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest entorn ja que també permetrà moviments que no es podien fer.

És al costat dret de la calçada en direcció al nucli de Viladordis on s'ha creat la via verda de dos metres i mig d'amplada, separada per una barrera mixta de fusta i acer i una filera d'arbrat i enllumenat.

D'aquesta manera, queda connectada la xarxa urbana de Manresa amb el nucli de Viladordis amb un itinerari per a vianants i bicicletes.

També s'hi ha instal·lat un semàfor per tal de garantir que es pugui creuar la via verda en direcció als camins existents a la banda nord, de manera especial la ruta que condueix pel marge del riu Llobregat fins al monestir de Sant Benet de Bages.

Precisament, aquests dies s'estan duent a terme els treballs de pavimentació final de les dues rotondes. A la rotonda oest, dilluns, el trànsit es va regular en pas alternatiu amb personal d'obra per la part de la rotonda no afectada. Dimarts es van dur a terme els treballs de la rotonda est.

Fins dijous, hi ha previst fer els treballs de la carretera de Viladordis, de manera que el trànsit de vehicles es regularà amb pas alternatiu amb personal d'obra.