Dilluns queda tallat al trànsit 4 mesos el camí de la Gravera de Manresa

Dilluns 14 de maig quedarà tallat al trànsit rodat durant 4 mesos el camí de la Gravera, el vial que connecta els barris manresans de la Plaça Catalunya i Mion-Puigberenguer.



El tall de trànsit és conseqüència de l'inici de les reivindicadíssimes obres de millora del vial, que executarà l'Ajuntament amb un pressupost de 528.000 euros.



Marc Aloy, regidor d'Urbanisme i Llicències, i Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis han demanat als conductors que, a partir de dilluns, tinguin clar que no podran transitar pel camí de la Gravera, així que l'accés al barri de la Mion s'haurà de fer per la plaça Bages o per l'avinguda Universitària.



Les obres obligaran a fer una canalització provisional del ramal de la sèquia perquè els hortolans puguin regar durant els mesos de més calor. Si no hi ha endarreriments a mitjans setembre les obres han d'estar enllestides.



Les obres afectaran al camí de la Gravera entre el passatge Padró i el carrer Saragossa i estaran dividides en dues fases. La primera, que comença dilluns, serà la del tram del vial més pròxim al barri de la plaça Catalunya, concretament entre el passatge Padró i el passatge Balsareny. La segona, des d'aquest punt al carrer Saragossa.

Els detalls del projecte

El projecte, que portarà a terme Grup Mas, consisteix en la urbanització de 400 metres del Camí de la Gravera, entre el passatge Padró (al barri de la plaça Catalunya) i el carrer Saragossa (Mion-Puigberenguer) i permetrà dotar aquest vial de l´amplada necessària per tenir dos carrils de circulació i un recorregut per a vianants segur, que permetrà connectar adequadament aquests dos barris de la ciutat. El projecte també contempla la renovació i ampliació de les xarxes de clavegueram, de reg i d´aigua potable, que fins ara no estaven recollides.

Actualment el Camí de la Gravera és un vial amb nombrosos dèficits funcionals i de conservació. El projecte preveu millorar-ne la secció transversal, resolent adequadament l´encaix entre la circulació rodada i per a vianants, i pretén també resoldre la connexió entre l´espai públic i les finques privades adjacents.

El nou camí tindrà una amplada total de 8 metres, dels quals 6 corresponen a la calçada, que tindrà dos carrils de circulació de tres metres. El recorregut de vianants consistirà en una vorera d´1,5 metres d´amplada i se situarà a la banda est del camí (en sentit pujada, a la dreta), a tocar de les cases. Per la banda oest (pujant, banda esquerra) hi haurà un espai de berma o protecció del talús de mig metre d´amplada.



El projecte té un pressupost total de 528.874,55 euros (IVA inclòs) que serà finançat per l´Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, que té la competència pel que fa a les xarxes d´aigua i clavegueram.

Afectacions a la mobilitat

Amb motiu de les obres hi haurà afectacions a la mobilitat. El dimecres 9 de maig s´inicien els treballs previs per a la implantació de l´obra: instal·lació de senyalització i cartells d´obres, cales de prospecció per a localització de serveis, etc.

A partir del dilluns 14 de maig s´iniciaran les obres a Camí de la Gravera, amb les següents afectacions al trànsit:



Es tallarà completament el trànsit de vehicles del Camí de la Gravera entre el carrer Saragossa i Camí de Cal Xerraire. Es mantindrà l´accés a guals sempre que l´estat dels treballs així ho permeti.

L´accés al Barri de la Mion – Puigberenguer (escola bressol La Llum i Escola Puigberenguer) es realitzarà des de la plaça Bages – Av. Universitària i s´accedirà fins al camp de futbol i al carrer Saragossa des de carrer Pirineu.

L´accés a Camí de Cal Xerraire i carrer Joan Maragall es realitzarà des del barri de la Plaça Catalunya.

L´Avinguda Tudela, entre el carrer Solsona i el passatge Padró, serà en sentit únic de circulació en direcció a Pl. Catalunya, de manera que els vehicles que circulin per Av. Tudela en direcció a Camí de la Gravera es desviaran pels carrers Santiago Rusiñol, Mestre Albagés, Passatge Padró i accedir a Camí de Cal Xerraire o tornar a Av. Tudela en direcció Pl. Catalunya.

A partir del 14 de maig, el servei BUS MANRESA modificarà el seu recorregut a la Línia 3 Mion i Línia F Festiu. Quan circulin per carrer Martí i Pol es desviarà per Av. Tudela, Sant Fruitós, Pujolet, Ginjoler, Barcelona, Pl. Bages, Av. Joncadella, Sant Antoni Abat, Pica d´Estats (invertit de sentit de circulació) i carrer Cadí, on recuperarà el recorregut habitual.



Parades anul·lades: Escola Sant Ignasi, Gravera, Madrid i Pedraforca

Parades habilitades: Ginjoler, Barcelona, Pica d´Estats – Pedraforca.

Amb motiu del desviament del servei BUS MANRESA s´invertirà el sentit de circulació del carrer Pica d´Estats entre els carrers Sant Antoni Abat i carrer Cadí i es prohibirà l´estacionament en alguns punts de pas del transport públic com el carrer Pujolet, Sant Antoni Abat i Pica d´Estats.