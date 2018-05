Jordi Cruz, candidat a Català de l'Any

El 2017 va aconseguir la tercera estrella Michelin per al restaurant Àbac de Barcelona. Alhora, la seva presència al programa Masterchef ha acabat de projectar la seva figura més enllà dels fogons. Per tot plegat, el cuiner manresà Jordi Cruz s'ha convertit en un dels finalistes del premi Català de l'Any 2017, que organitza El Periódico de Catalunya i que es tria per votació popular. Competeix amb la cantant Maria del Mar Bonet, la doctora en Climatologia Manola Brunet, l'alpinista Òscar Cadiach, la nedadora de sincronitzada Ona Carbonell, la directora de cine Isabel Coixet, l'entrenador d'handbol Xavi Pascual, l'actor i director de teatre Josep Maria Pou, els arquitectes Estudi RCR i la directora de cine Carla Simón.

El 2014 vas ser distingida com a Catalana de l'Any la manresana d'adopció sor Lucía Caram, i el 2009, l'entrenador de futbol de Santpedor Josep Guardiola.