L'Espai de Suport Mémora de Manresa tracta la soledat de la gent gran

Una quinzena de persones van assistir dimarts a la tarda a la xerrada "La soledat de la gent gran" a càrrec del consultor i formador del tercer sector José Luis Buenache a l´Espai de Suport Mémora de Manresa.

Buenache va iniciar l´activitat llançant una pregunta als assistents: "Com us imagineu quan sigueu grans?". Aquesta reflexió va aportar punts de vista diferents però amb un nexe en comú i és que gairebé tots van expressar que imaginen viure la vellesa acompanyats.

Buenache va incidir en què "no és el mateix la soledat, que ens ha vingut de forma sobrevinguda i no buscada; que estar sol, perquè així ho hem escollit voluntàriament".

La soledat pot esdevenir per diferents aspectes personals ja sigui per una malaltia, per l´envelliment en sí, per problemes econòmics o el fet de com han canviat avui en dia les relacions familiars. La soledat pot portar a viure un aïllament profund encara que formem part d´una comunitat si no ens hi relacionem. Per aquest motiu, Buenache va afirmar que "les relacions són claus per evitar la soledat i podem participar d´activitats en grup que ens ajuden a mantenir vincles amb altres persones".

Voluntariat

Per finalitzar la xerrada, es va visualitzar un audiovisual de la campanya del foment del voluntariat. Una iniciativa en què s´acompanya a les persones grans en diferents moments del seu dia a dia i amb qui s´hi conversa i se´ls ajuda a minimitzar aquesta soledat.



Aula Mémora

Mémora, a través de la seva Fundació, organitza xerrades i tallers adreçats a tota la població i, en especial, a gent gran. L´objectiu d´aquestes xerrades divulgatives és promoure hàbits saludables i aconseguir un envelliment de qualitat amb el qual afrontar el procés final de vida i la reflexió sobre la mort.

La propera xerrada i última d´aquest semestre serà el 12 de juny sobre "Parlem i escrivim de records" a les 18h a l´Espai de Suport Mémora Manresa – Bages (C/ Carrió 10).



Sobre Mémora

