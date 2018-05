La mesquita de l'Aranya surt de la situació d'irregularitat en què ha estat catorze anys

Durant catorze anys, la mesquita Al-Fath, que, depenent del dia, acull entre 200 i més de 600 persones, ha funcionat a la fàbrica del Salt -o de l'Aranya- en una situació d'irregularitat. Ni l'edifici tenia la qualificació per poder-hi acollir aquesta activitat -cosa que ha resolt el nou pla general- ni estava adaptat a la normativa vigent. Això s'ha acabat. Les obres que hi han començat faran possible donar la llicència d'activitats definitiva a la mesquita, que fins ara ho feia amb una llicència provisional.

Les obres a l'antiga fàbrica consisteixen a eliminar els dos annexos afegits a banda i banda de l'edifici, que no tenen cap valor patrimonial. Al cantó on hi ha les escales que comuniquen el carrer de Montserrat amb la plaça del Salt (on hi ha la xemeneia), que son les que han començat, la construcció que va a terra la rellevarà un nou volum amb la mateixa amplada, però més petit i reculat, la qual cosa farà guanyar visibilitat a la façana de la fàbrica, que es tractarà amb un maó semblant al de la xemeneia. És on aniran unes noves escales i un ascensor per connectar les diferents plantes des de la cota de la Via de Sant Ignasi fins a la del Salt.

A la banda del camí de la Cova, l'afegit que anirà a terra és el que fa un punt rodó. El rellevarà un nou volum més petit, que contindrà el nou accés principal a la mesquita, mentre que la resta de l'espai que s'alliberarà amb l'enderroc passarà a ser públic.

900.000 euros



Les actuacions costen 900.000 euros. La de les escales i l'ascensor, que és previst que estigui acabada a final d'any, en costa 280.000 i la paguen l'Ajuntament (el 64%) i la Comunitat Islàmica del Bages (36%). El tercer propietari, l'empresa de venda i lloguer de maquinària Remi, que ocupa els baixos i havia estat la propietària de tot el complex, n'ha quedat al marge.

Quant a les obres corresponents a l'accés principal a la mesquita, només les paga la Comunitat Islàmica del Bages amb les aportacions dels seus fidels, i pujaran més de 600.00 euros. La previsió és que comencin la setmana vinent amb una durada aproximada d'un any, amb la intenció que pel ramadà de l'any vinent, que començarà el 5 de maig, ja estiguin enllestides.

Tot plegat ho van explicar, aquest dimarts, l'alcalde Valentí Junyent; el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el president de la Comunitat Islàmica del Bages, Abdellah Anhari, que es va mostrar molt satisfet amb el projecte, malgrat admetre que el cost de les obres se'ls ha disparat una mica. Per a ell, cedir espai públic és una manera de retornar a la ciutat la confiança que ha dipositat en ells tots aquests anys. Va expressar el seu agraïment a les associacions de veïns del Barri Antic i de les Escodines, perquè, «si no fos per la seva llum verda, no podríem tenir això» i, especialment, al govern actual, que ha procurat que la seva situació es regularitzi d'una vegada «gràcies a una negociació molt valuosa i responsable». Va explicar que les obres les pagarà la comunitat musulmana. «Això ens dóna llibertat per actuar com vulguem. Podríem sol·licitar subvencions d'Aràbia Saudita o Qatar, però la nostra mentalitat és catalana. Volem un islam moderat, català i de Manresa. En canvi, si ens vénen subvencions de fora reps pressions per fer segons quines coses». Durant les obres, la mesquita no haurà de tancar.

Millora de la imatge



Aloy va insistir que les obres permetran adaptar l'edifici del Salt «a la normativa contra incendis i d'accessibilitat», la qual cosa farà possible que la mesquita obtingui la llicència d'activitats definitiva. Va destacar, també, que dotar l'edifici d'un ascensor i unes escales «permetrà que les dues plantes de titularitat pública, que són la segona [la que es va arreglar amb la Casa d'Oficis] i la tercera [sota teulada], puguin tenir uns accessos que fins ara no tenien». En el cas de la segona, a nivell de la plaça del Salt. Va afegir que amb les obres es millorarà la imatge exterior d'un edifici que és un Bé Cultural d'Interès Local.

Junyent també va posar l'accent en el fet de tancar «definitivament» els catorze anys a precari de la mesquita. Per aconseguir-ho, va dir, «hi ha hagut consens de tots els grups polítics», al qual va afegir el veïnal. Va remarcar la implicació de la comunitat islàmica per fer les obres i en va agrair «la voluntat de col·laboració». Alhora, va tenir un record per a la Xarxa de Diàleg Interreligiós i per als governs municipals precedents.