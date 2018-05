El 93 % dels comptadors d'Endesa a Manresa i al Bages ja són digitals

El 93 % dels comptadors que la companyia Endesa té a Manresa i també al Bages ja són els digitals o telegestionables. Així ho indiquen les dades a les quals ha tingut accés aquest diari i que mostren que tant la ciutat de Manresa com la comarca del Bages tenen la gran majoria dels comptadors d´Endesa (companyia que acapara el 95% del mercat a Catalunya) digitals. Pel que fa al parc de comptadors que Endesa té a tot Catalunya, l´elèctrica ja n´ha instal·lat el 92 %.

Recordem que aquest tipus de comptadors telegestionables, que utilizen el cablatge elèctric per transmetre dades de consum, han provocat una forta polèmica a tot el país, ja que generen dubtes sobre l´impacte que poden tenir en la salut i la privacitat de les persones.

Darrerament, desenes de ciutadans de tot el país s´han oposat a aquests aparells i han reclamat la paralització de la seva instal·lació. A més, una seixantena d´ajuntaments catalans i el Parlament han donat suport a aquests veïns, i han aprovant mocions a favor de l´aturada de les instal·lacions i, en el cas del Parlament, ha aprovat una resolució que insta la Generalitat a «fer les gestions pertinents davant el Govern de l´Estat perquè es paralitzi preventivament i amb caràcter immediat i indefinit la instal·lació obligada dels comptadors telegestionables».



Endesa diu que pot tallar la llum

A Manresa, com en altres municipis, Endesa ha emprès mesures dràstiques i coaccionadores contra els veïns que s´han oposat al canvi de comptadors i els ha tallat el subministrament elèctric. Fonts d´Endesa justifiquen el procediment argumentant que «el canvi de comptador respon a una normativa» i que «és d´obligat compliment». Afegeixen que «la normativa recull que en els casos en què el distribuïdor es vegi impossibilitat a l´hora d´instal-lar un equip de mesura com és un comptador nou, es pot procedir a la suspensió del subministrament d´acord amb el procediment establert a l´article 85 del Reial Decret 1995/2000, d´1 de desembre».

Endesa descriu que el tall de subministrament es fa «en els pocs casos on hi ha una negativa per part del client, perquè no vol canviar-lo o per la impossibilitat d´accedir a l´interior del domicili». A partir d´aquesta impossibilitat del canvia de comptador, la companyia «envia una carta per correu ordinari informant-ne i passat un mes se n´envia una altra per burofax comunicant que el canvi de comptador respon a una normativa i que és d´obligat compliment. Així, es dóna el termini de dos mesos més per posar-se en contacte amb la companyia i fer el canvi».

Cal recordar que la substitució dels comptadors analògics per uns d´intel·ligents es fa, segons descriu la companyia elèctrica, «de forma ordenada tal com marca l´Ordre Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de desembre, que estipula que tots els comptadors de mesura en subministraments d´energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW han de ser substituïts per nous equips que permetin la discriminació horària i la telegestió abans del 31 de desembre del 2018». La substitució de comptadors afecta totes les distribuïdores elèctriques i el ministeri dóna un marge perquè un 2% del total de parc de comptadors analògics no siguin substituïts per raons mèdiques o per quan sigui impossible entrar en un domicili.



Xifres aclaparadores

Les xifres, malgrat l´oposició veïnal i d´administracions, són aclaparadores: la companyia Endesa ja ha aconseguit que del parc de 42.033 comptadors que té a Manresa, 39.259 siguin telegestionables; que, al Bages, dels 95.021 comptadors, 88.413 siguin digitals; i que a tot Catalunya, del parc de 4.108.760 comptadors, el 92 % (o sigui, 3.789.555) siguin intel·ligents.