Es confirma la revocació de l'aportació de la Generalitat per a l'Edifici Impuls

La sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs presentat per l'Ajuntament de Manresa i confirma la revocació de la subvenció de la prime ra convocatòria dels Fons europeus FEDER anunciada el maig de 2016, que estava destinada a la segona fase de construcció de l'edifici Impuls, al Parc Central. La subvenció era inicialment de 810.000 euros, però la despesa elegible en relació a aquesta subvenció puja a 772.400 euros.

Igualment, el jutjat contenció administratiu núm. 14 de Barcelona va rebutjar el recurs que el consistori va presentar contra la revocació de la Diputació de Barcelona de la seva part de la subvenció de la mateixa convocatòria FEDER, anunciada també fa dos anys, que ascendia a 405.000 euros i de la qual l'Ajuntament va justificar una despesa de 376.000 euros. Aquesta resolució judicial va ser recorreguda en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el procediment està pendent de sentència en l'actualitat.

Tal com es va explicar en el moment que es van conèixer aquestes revocacions, el projecte de l'Edifici Impuls (aleshores conegut com a "Espai Motor") es va plantejar el 2002 i contemplava la construcció d'un parc tecnològic de referència al país en diverses fases.

La primera, que va costar 1,6 milions d'euros, va ser finançada pel govern central, a través del FEOSL (Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local), i es va executar.

Les altres fases s'havien de finançar amb les dues convocatòries de Fons FEDER que han estat objecte de revocació i que preveien una despesa de 1.620.000 euros la primera i 1.500.000 euros la segona, tot i que finalment s'han acabat justificant 1.544.800 euros i uns 450.000 euros, respectivament.

La decisió de la Generalitat i la Diputació de Barcelona de revocar les subvencions ve motivada perquè van considerar que s'havien rebaixat les expectatives inicials d'un projecte que s'havia demostrat inviable amb una conjuntura econòmica adversa i després que l'arribada de la crisi hagués obligat l'Ajuntament de Manresa a adaptar els usos de l'edifici a la nova realitat econòmica per afavorir la instal·lació d'empreses amb una base tecnològica.

Pel que fa a la segona convocatòria FEDER inicialment prevista per a la tercera fase de l'edifici, les dues subvencions atorgades també van ser revocades a finals de 2016 i principis de 2017, com ja es va informar en el seu moment. Es tracta de 375.000 atorgats per la Diputació i 750.000 de la Generalitat, dels quals se'n van gastar per tota l'actuació 449.120 euros. L'Ajuntament de Manresa també hi va presentar sengles recursos que encara estan pendents de resolució judicial.