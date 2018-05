La Manresa subterrània emergeix als Drets

La Manresa que hi ha sota terra ha tornat a donar sorpreses. Ara, ha estat amb motiu de les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets. A la part del capdamunt, s'ha enderrocat una terrasseta (de la plaça dels Drets) que es va construir el segle passat per poder entrar a nivell de carrer al supermercat que hi havia a la finca de la plaça. Fet l'enderroc, a sota, a la baixada, han quedat destapades tres entrades. Dues són per accedir a baixos de la finca. La del mig, és l'accés a un antic carreró sota les cases (s. XIX) que arribaria fins al carrer de Cantarell.

El carreró, que discorriria paral·lel al carrer de Sant Andreu, està cobert amb volta de maó, fa 1,6 metres d'amplada i 1,9 metres d'altura, i el traçat té un pendent força pronunciat. Està tapiat, de manera que, entrant-hi des del portal a la Baixada del Drets, només es pot recórrer uns vint metres. Els murs són de pedra, amb blocs petits i sense treballar.

A l'interior del carreró, a la part que es pot recórrer abans de trobar la paret que el tapia, hi ha dos locals a banda i banda, un dels quals també està cobert amb volta de maó. Mentre que al passadís la llum que hi entra de l'exterior permet apreciar-lo bé, als locals, és obligada una llanterna per veure'n l'interior. No són gaire grans i les parets i el terra són de pedra.



La inesperada descoberta

La finca que dóna a la plaça dels Drets (on hi havia el bar Río) tenia accessos des de la Baixada dels Drets però, per tal que es pogués accedir al local on hi havia el supermercat des de l'alçada del car-rer de Sant Andreu, després de la guerra civil es va construir una mena de terrasseta (vegeu la foto) per poder-hi entrar a nivell de car-rer. Quan s'ha enderrocat per fer la nova urbanització de la baixada s'han descobert les entrades.

El carreró, per fer-se'n una idea, vindria a ser com el que hi ha just a l'altra banda de la Baixada dels Drets -la travessera dels Drets, que també és molt estreta- o com el carrer del Balç, si bé aquest és medieval i més estret, mentre que el que s'ha trobat ara és del segle XIX, pel que fa a la construcció per tapar-lo, si bé és molt probable que, com a pas per anar d'un lloc a l'altre, existís des de molt abans.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, explica que el més previsible és que «fos un pas per darrere les finques que, amb el creixement de les cases, que són del XIX, quedés tapat per poder construir a l'altra banda». Com ho diu l'arqueòloga Júlia Miquel, va quedar «fossilitzat». Es va conservar, però sense el seu ús primigeni.

El regidor comenta que «pot ser que sigui el pas que acaba sortint al carrer de Cantarell, on hi ha un portal, just al revolt. Allà, també hi ha jardins de les cases, però, entre els jardins i el carrer [de Cantarell], hi ha un espai que és terra de ningú», que és per on passaria el carreró descobert ara.



Carrerons de servei fossilitzats

Miquel remarca que, malgrat que la finca és moderna, «el que és interessant és aquest sistema de comunicació, que és molt medieval, en el fons. Són aquests carrerons de servei fossilitzats dins la trama urbana. Entre això i la muralla, és una part de Manresa que és molt maca d'estudiar», conclou.

Al terra de davant del carreró i dels baixos del costat hi ha sortit un tros de paviment de còdols que no s'ha pogut datar i dos fragments d'una claveguera de maó, una adossada a la part nord de la façana i una altra adossada al mur de contenció del carrer.



El fossar de la muralla

A la Baixada dels Drets s'hi ha d'excavar a més profunditat del que s'ha fet, de manera que s'hi podria obtenir alguna nova troballa. Que estigui on hi havia el fossar de la muralla -que quedaria sota les cases a la banda de la baixada del carrer de Sobrerroca- però, fa rebaixar expectatives. De moment, la troballa del carreró ha suposat modificar el projecte d'urbanització. Aloy recorda que, a la parta alta «hi ha previst un petit amfiteatre amb una grada i un mur de contenció». El que es farà per no tapar l'entrada al carreró serà «tirar-la enrere i fer un doble mur», de manera que el portal quedarà com si fos «una petita cambra i si mai hi ha interès per recuperar-lo es pugui desmuntar».