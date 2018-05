Munten un pas elevat per canviar d'andana a la Renfe mentre hi fan els ascensors

A l'estació de la Renfe hi ha crescut una gran estructura metàl·lica. És el pas elevat que hauran de fer servir els usuaris per anar d'una andana a l'altra mentre facin les obres per construir-hi ascensors.

La companyia no ha precisat quan es començarà a utilitzar l'estructura, que els operaris encara estan muntant, i que inclou un tram d'escales per banda i un cor-redor al mig per anar d'un cantó a l'altre. El que sí que ha explicat és que només l'hauran de fer servir entre el 5 i el 10% dels usuaris perquè les obres per fer els ascensors ocuparan una part de les andanes 1-3 i 2-4 on només arriben alguns dels trens de primera hora i de darrera hora del dia, mentre que la resta ho fan en una zona on no hi haurà obres.

Fet el recreixement de les andanes, la intervenció a l'estació de la Renfe ha d'encarar aquesta primavera la part més important de l'actuació, consistent a reformar tot el vestíbul i a construir dos ascensors a les andanes per poder passar d'una a l'altra sense haver de baixar per les escales, com s'ha de fer actualment. Les escales també es faran noves de trinca.

Les obres van començar el desembre passat, amb una durada prevista d'un any i un pressupost d'1,4 milions d'euros.

A més a més de l'estructura metàl·lica, la reforma del vestíbul, que servirà de prova pilot per a tots els de Renfe que es facin a partir d'ara, inclourà habilitar una taquilla provisional al pàrquing.