La PAHC Bages acollirà una ciutadana al seu darrer bloc ocupat i porta el seu cas al Síndic de Greuges

Roda de premsa per explicar el cas de l´Asmae davant l´ajuntament G. C.

Asmae Duuhon té 53 anys i és nascuda a Tanger. El març passat va arribar a Manresa amb un visat per operar-se la cama, però, mentre li feien les cures prèvies a l'operació a l'Hospital Sant Joan de Déu, els metges van detectar que patia una meningoencefalitis, han informat fonts del centre hospitalari consultades per aquest diari, de manera que l'operació no es va poder tirar endavant. Les mateixes fonts afirmen que se li està fent un seguiment mèdic. Des d'aleshores, tenint en compte la seva delicadíssima salut, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages explica que ha reclamat a l'Ajuntament un lloc on la dona pugui viure mentre la curen, però assegura que el consistori ha ignorat totalment les seves peticions. L'únic que li ha ofert, afirmen, ha estat l'estada en una pensió i trobar-se amb els Serveis Socials el proper 22 de maig. Mentrestant, l'Asmae ha saltat de casa en casa, acollida per diverses persones de la PAHC que, finalment, ha anunciat que li donarà un habitatge en el darrer bloc que va ocupar el gener passat, al carrer de Bilbao.

En la roda de premsa celebrada aquest matí de dijous per la PAHC davant l'ajuntament, amb una dotzena de membres i més policia local davant la porta de la casa consistorial del que és habitual, la plataforma antidesnonaments ha volgut expressar la seva "profunda vergonya pel nostre Ajuntament i, en especial, per la regidora Àngels Santolària", responsable d'Acció Social perquè, al seu entendre, s'han desentès del tot del cas de l'Asmae, malgrat la seva gravetat i malgrat omplir-se la boca, han recordat, que Manresa és una ciutat acollidora.

Avui, l'afectada no ha pogut assistir a la convocatòria perquè han explicat que ahir dimecres es va marejar i va caure, i que torna a estar ingressada a l'hospital.

Fa quinze dies, la PAHC va decidir portar aquest cas en concret, i el tracte que li ha dispensat l'Ajuntament, al Síndic de Greuges que, segons han explicat, l'ha acceptat a tràmit per iniciar les investigacions pertinents. Alhora, aquest matí, la plataforma ha volgut denunciar la decisió "de la regidoria" d'Acció Social de situar diversos policies davant l'entrada de la casa consistorial per evitar que l'ocupessin com van fer la setmana passada.

En definitiva, el de l'Asmae es tracta d'un altre cas d'una persona en una situació de total vulnerabilitat, amb l'afegit que la seva salut penja d'un fil, segons ha explicat l'Hanan, que ha llegit el comunicat de la PAHC juntament amb la Maria i ha comentat a aquest diari que els metges han avisat l'Asmae que el seu problema, ara, ja no és la cama sinó la meningoencefalitis que pateix. També ha insistit que va arribar a Manresa amb un visat per operar-se i marxar.