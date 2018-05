Quatre mesos sense connexió entre la plaça Catalunya i la Mion pel camí de la Gravera

Imatge de la roda de premsa per presentar les obres de reurbanització del camí de lla Gravera de Manresa

Imatge de la roda de premsa per presentar les obres de reurbanització del camí de lla Gravera de Manresa Arxiu/Gemma Camps

Una reivindicació veïnal que s'arrossega fa més de 20 anys està a punt de ser resolta: dilluns comencen les obres, que duraran 4 mesos, per dotar el camí de la Gravera, que uneix els barris manresans de la Plaça Catalunya i la Mion, d'un recorregut per a vianants segur.

Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, i Jordi Serracanta, regidor de Mobilitat, van demanar als conductors que passin per l'avinguda Universitària o la plaça Bages. Es permetrà l'accés en vehicle a les 28 famílies directament afectades, sempre que sigui possible per les obres, pressupostades en 528.000 euros.

El camí sí serà transitable a peu o en bicicleta durant els 4 mesos. Les obres obligaran a fer una canalització provisional del ramal de la Sèquia perquè els hortolans puguin regar durant els mesos de més calor.

Les obres afectaran al camí de la Gravera entre el passatge Padró i el carrer Saragossa i estaran dividides en dues fases. La primera, que comença dilluns, serà la del tram del vial més pròxim al barri de la plaça Catalunya, concretament entre el passatge Padró i el passatge Balsareny. La segona, des d'aquest punt al carrer Saragossa.

En cada fase, els veïns del tram que no estigui en obres podran accedir en vehicle a casa seva. La urbanització dels 400 metres del vial la realitzarà el Grup Mas. El projecte contempla la renovació i ampliació de les xarxes de clavegueram, de reg i d'aigua potable. També ha de solucionar la connexió entre l'espai públic i les finques privades adjacents. El nou camí tindrà una amplada total de 8 metres, dels quals 6 corresponen a la calçada, que tindrà dos carrils de circulació de 3 metres.

Vorera i berma



El recorregut de vianants consistirà en una vorera d'1,5 metres d'amplada i se situarà a la banda est del camí (en sentit pujada, a la dreta), a tocar de les cases.

Per la banda oest (pujant, banda esquerra) hi haurà una berma, o protecció del talús, de mig metre d'ample. La berma és un espai pla, cornisa o barrera elevada que separa dues zones. L'origen de la paraula és el terme baerm, del neerlandès, que vol dir peu d'un dic.

Afectacions a la mobilitat



L'accés a Camí de Cal Xerraire i carrer Joan Maragall es realitzarà des del barri de la Plaça Catalunya. L'avinguda Tudela, entre el carrer Solsona i el passatge Padró, serà en sentit únic de circulació en direcció a plaça Catalunya, de manera que els vehicles que circulin per l'avinguda Tudela en direcció al camí de la Gravera es desviaran pels carrers Santiago Rusiñol, Mestre Albagés, passatge Padró per accedir al camí de Cal Xerraire o tornar a l'avinguda Tudela en direcció a la plaça Catalunya.

A partir de dilluns modificaran el seu recorregut la Línia 3 Mion i la Línia F Festiu del bus urbà. Quan el bus circuli pel carrer Martí i Pol es desviarà per l'avinguda Tudela, Sant Fruitós, Pujolet, Ginjoler, Barcelona, plaça Bages, avinguda Joncadella, Sant Antoni Abat, Pica d'Estats (invertit de sentit de circulació) i carrer Cadí, on recuperarà el recorregut habitual.